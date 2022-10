“Цената на така наречения купен вот тръгна надолу, особено на фона на инфлацията. Имаше съобщения за гласове, купувани за 40 лева”. Това каза в ефира на bTV Radio Калин Славов, изпълнителен директор на “Прозрачност без граници”.

“Купеният вот винаги е изгоден, независимо от типа на изборите. На местни избори е доста по-ожесточена ситуацията. Но тези избори протекоха вяло, не само в рамките на политическия дебат. Той практически отсъстваше. Но също и по линия на така наречения купен вот. За да може да се стигне до това явление е необходимо да има финансиране. Политическите партии не могат да правят това с откритите си бюджети. Това най-често става чрез връзки със сенчест бизнес, който разполага с така наречените “черни каси”, допълни той.

