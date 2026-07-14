Сезон 5 на най-обсъжданото онлайн риалити в България – „Къщата на инфлуенсърите“, ще може да бъде гледан във VOYO от днес, 14 юли, като премиерният епизод ще бъде достъпен след 19:00 часа. Новият сезон отново отваря вратите към свят, изпълнен с неочаквани обрати, силни характери и битка за внимание в дигиталната ера.

Първият и последният епизод на сезона ще бъдат качени едновременно във VOYO и в официалния YouTube канал на продукцията. Всички останали епизоди през целия сезон 5 ще се качват първо във VOYO – всеки понеделник и четвъртък от 19:00 часа, 24 часа преди публикуването им в официалния YouTube канал на продукцията на следващия ден. Така зрителите на стрийминг платформата ще имат възможност първи да станат част от разговорите около най-горещите моменти в шоуто.

Новият сезон, с водещи Павел Колев и Ицака, събира на едно място популярни лица от дигиталния свят, които ще трябва да оставят филтрите пред вратата и да покажат кои са извън социалните мрежи. Под един покрив ги очакват изпитания, стратегически избори и емоционални сблъсъци, които ще разкрият характера им далеч отвъд перфектно подбраните кадри. Зрителите ще станат свидетели не само на начина, по който създават съдържание, но и на това как се справят с напрежението, конкуренцията и предизвикателствата на съвместния живот, далеч от зоната си на комфорт.

Преди да се потопят в новия сезон, зрителите могат да си припомнят някои от най-запомнящите се моменти от сезон 3 и сезон 4 на „Къщата на инфлуенсърите“. Двата минали сезона са достъпни във VOYO и могат да бъдат изгледани по всяко време и на един дъх. Стрийминг платформата дава свободата любимото съдържание да бъде гледано на телефона по време на път, на таблет, лаптопа или на телевизора у дома. Потребителите могат да използват услугата на до пет устройства и с два профила, така че всеки да следва собствените си предпочитания и история на гледане.