София сменя ритъма и заменя екраните със страници. В рамките на три поредни вечери-на 3, 4 и 5 юни от 18:30 ч.- градът доказва, че книгите са най-новата суперсила на младото поколение. Инициативата ще събере деца и родители за споделени истории и вдъхновение.

Поради лошите метеорологични условия, събитието се мести на закрито и ще се проведе в Парадайс Център, етаж 0, до панорамния асансьор. Там популярни музиканти и обществени личности ще четат откъси от своите любими детски книги и ще влязат в директна дискусия с децата.

Звездната програма включва:

3 юни (сряда): Среща с Криско

Среща с 4 юни (четвъртък): Среща с Михаела Филева

Среща с 5 юни (петък): Среща с Даниел Петканов.

Форматът е създаден като интерактивно преживяване, в което границата между публика и изпълнител изчезва. Вместо традиционно четене, събитията ще се фокусират върху живия разговор, за да може книгата да бъде възприета като съвременен инструмент за себеизразяване и идеи.

“Основната цел е да създадем реални възможности за общуване между децата от всички райони и социални групи в София. Искаме да превърнем градската среда в естествено място за творчество и комуникация“, заяви Надежда Бачева, зам.-кмет по социални дейности и здравеопазване. Инициативата поставя акцент върху социалното включване, обединявайки деца, отглеждани в семейства, и такива, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип и други социални услуги, чрез силата на общите интереси и добрите примери.

Специален акцент на събитието е и възможността децата да получат книга, като за целта ще бъдат раздадени над 2000 издания. Те са събрани само за два дни по време на благотворителна кампания в Парадайс Център, насочена към насърчаване на споделянето на литература и утвърждаване на четенето като ценност.

“Четенето е модерно“ е част от мащабната програма на Столична община за юни, която заявява ясно: Всяко дете заслужава внимание и възможност да бъде чуто.

Очакваме ви в Парадайс Център (етаж 0, до панорамния асансьор), за да докажем заедно, че книгите са суперсилата на новото поколение!