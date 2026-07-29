Броени дни остават до Банско джаз фестивал. Очакването за джаз е във въздуха от 31 юли до 9 август!

От класическия джаз в лицето на Камелия Тодорова до Васил Петров до най-модерните тенденции с проекта EVDN на Евден Димитров; от разговора между фолкора и джаза и гъдулката и китарата при Белева§Миланов до срещата между японската и българската култура в един специално създаден проект след концертите на Надя Тончева в Страната на изгряващото слънце.

Снимка: Instagram

Юбилеят на Любо Денев, дебютът на голямата сцена на Александра Полежанова – ALLY, “Пътеката“, по която идват от Брюксел Емилия Кирова и Събин Тодоров за да се срещнат с Еко, Роко и Стунджи и джаз следите в Гърция, по които ни води Вики Алмазиду в компанията на Антони Дончев. И неустоимата покана от Марина Господинова – „Come on and Dance with Me” с Христо Вичев и Живко Петров.

Снимка: Димитър Алексов

Българите в джаза достойно стоят редом в Били Кобъм, Авишай Коен, Морган Джеймс, Тим Гарланд, Антонио Фарао, Ико Фриймин и сие.

Снимка: Димитър Алексов

От 31 юли до 9 август 2026 г. Банско се превръща в джаз столицата на България. Входът за концертите е свободен.