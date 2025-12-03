И през 2026 година Софийската филхармония уверено отстоява репутацията си на най-яркия български оркестър — пазител на традицията и едновременно смел пътешественик в света на музиката. Пролетната програма на оркестъра разгръща панорама от шедьоври, изпълнени от артисти, чиито имена озаряват сцените на водещите музикални столици.

Главният диригент на Берлинската филхармония Кирил Петренко ще гостува на националния оркестър през юни – дългоочаквано събитие, което обещава да се превърне в празник. Диригентът, който рядко поема ангажименти с други оркестри, пристига в България по покана на маестро Найден Тодоров, с когото го свързва близко приятелство още от студентските години.

В диригентската плеяда блестят още световнопризнатите Кристоф Ешенбах, Нееме Ярви, Мишел Табачник и българските им колеги Емил Табаков, Георги Димитров, Росен Милановв, Вилиана Вълчева, Григор Паликаров.

И този сезон събира изключителен списък от солисти: Победителката на конкурса Опералия Екатерине Буачидзе се завръща за рецитал под палката на маестро Найден Тодоров през март. В същия месец със Софийската филхармонияще свирят и перкусионистката Виви Василева и пианистът Михаил Плетньов. Юлиан Рахлин се завръща в София в началото на април, а седмица след това, един от най-коментираните и обичани виолончелисти на нашето време, Николас Алщед. През май Филхармонията ще бъде домакин на пътуващия фестивал на Сергей Накаряков „Фреквенца".

Ще отбележим 24 май, като открием Международния музикален фестивал „Софийски музикални седмици" с концерт на учениците от майсторските класове на Райна Кабаиванска и НБУ Витория Йео, Александрина Михайлова, Бая Саганелидзе, Арсен Согомонян и Джузепе Инфантино.

Предстоят и нови срещи с Вадим Репин, Гидон Кремер, Иво Погорелич и Людмил Ангелов. Тромпетистката Тине Тинг Хелсет ще направи своя дългоочакван дебют пред българската публика. А финалът на сезона ще принадлежи на глас, който не се забравя — световноизвестния бас Рене Папе.

Програмите на Софийската филхармония празнуват гения на Бетовен, Берг, Елгар, Елфман, Глазунов, Онегер, Канчели, Мусоргски, Рот, Шьонберг, Шостакович, Щраус, Стравински, Владигеров, Вагнер, Уилямс и цяла плеяда велики композитори.

Националният оркестър ще представи България и извън страната — в Париж, на сцената на Théâtre des Champs-Élysées, в Берлин — в самото сърце на Берлинската филхармония, както и в Русе и Варна.

Предстои и Първия международен конкурс за диригенти – София - нова глава в мисията на Софийската филхармони да подкрепя следващото поколение музикални лидери. Конкурсът се провежда в рамките на проектно предложение "Столица Култура - Пулсът на София", финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини".

Очаква ви един вдъхновяващ полусезон в зала България, който започва с празнични коледни намаления. През целия декември всички концерти ще се предлагат с 30% намаление, а членовете на филхармоничното общество, закупили абонаментни цикли, ще се радват на билети на половин цена.

Независимо дали сте гост на София или я наричате дом — мястото, където музиката остава в сърцето, е зала „България".

Пълната програма на пролетния полусезон можете да видите на сайта ни sofiaphilharmonic.com.

Билетите вече са налични на касата на зала „България" и в Ивентим.