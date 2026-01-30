Обявени са водещите на конкурса за песен на Евровизия във Виена: Виктория Сваровски и Михаел Островски ще представят най-голямото телевизионно шоу в света. Дуото ще бъде водещо на всичките девет предавания от 12 до 16 май 2026 г. и ще приветства милиони зрители от виенската зала Щатхале с „Добър вечер, Европа!“, съобщават от Община Виена- Международни офиси – София.

Снимка: © ORF / Wien Tourismus / Christian Stemper

Обществената австрийска телевизия ORF, която ще бъде домакин на 70-ото юбилейно издание на песенния конкурс на Евровизия, обяви имената на водещите. Програмният директор на ORF Стефани Гройс-Хоровиц сподели, че са търсили перфектните водещи и са ги намерили в лицето на Виктория и Михаел! Според нея те са двойка, каквато не е виждана досега. И двамата са невероятни фенове на конкурса на Евровизия, двама изключителни посланици на каузата, чието изпълнение ще се запомни. Целта на ORF е да впечатли международната публика от цял свят с изключително телевизионно преживяване.

Снимка: © ORF/Thomas Ramstorfer

Виктория Сваровски – медийна звезда с известно име

Родената през 1993 г., Виктория Сваровски, е телевизионна водеща, предприемач, модел, дизайнер и певица. Като част от световноизвестното семейство Сваровски, тя съзнателно избира независим кариерен път, далеч от семейния бизнес, още в ранна възраст. На 16 години подписва първия си договор за запис със Sony Music и издава няколко сингъла. На 18 години се мести в Лос Анджелис, където си сътрудничи, наред с други, с носителката на награда "Грами" и авторка на песни Даян Уорън. Големият ѝ пробив идва през 2016 г. с победата ѝ в телевизионното танцово шоу Let's Dance. Малко след това тя става най-младият член на журито в историята на "Германия търси талант". От 2018 г. е редовен член на екипа на водещите на Let's Dance, едно от най-успешните шоута в немскоезичния свят. Била е и водеща на церемонията по връчване на наградите "Бамби", едни от най-престижните награди за шоупрограми в Европа.

Наред с телевизионната си кариера, Виктория основава собствена марка за красота ORIMEI през 2020 г. Като модел, тя се е появявала на кориците на множество национални и международни списания, включително Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style и Forbes. Виктория Сваровски е известна като многостранна личност, която търси нови предизвикателства. В началото на 2026 г. тя сбъдва дългогодишната си мечта, като участва в рали Дакар, най-трудното рали в света.

Водещата с нетърпение очаква новото предизвикателство, когато ще застане на сцената на Евровизия. За нея конкурсът е празник, който събира хората, за да празнуват живота и музиката.

Михаел Островски – комедийна звезда и мултиталант с австрийски чар

Михаел Островски е актьор и водещ от Щирия. Той е мултиталант, известен преди всичко като комедиен актьор. Освен това Островски е сценарист и режисьор на няколко филма. Той става известен през 2004 г. с филма "Голи охлюви", който става вторият най-успешен филм на годината в Австрия. Днес Островски е един от най-търсените актьори в родината си. Често е и водещ на различни телевизионни предавания. Носител е на австрийската телевизионна награда "Роми" за водещ на телевизионното предаване "100 години радио". Според водещия конкурсът на Евровизия е символ на толерантността, сплотеността и единството – ценности, зад които той с удоволствие застава!