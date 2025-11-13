100% на живо, под диригентската палка на маестро Христо Павлов и съпровода на симфоничен оркестър с най-добрите класически музиканти в България, ще прозвучат хитовете от албумите „Непознати улици“, „Само за теб“, „Дългият път към дома“, „Щастливи дни“ и нови сингли – любимите песни от всички тези 30 години, в които една от най-успешните български групи е на музикалната сцена и в сърцата ни!

Специални гости ще бъдат "Звездните тенори". Класиката и популярната музика ще звучат в красива симбиоза в най-престижната зала на България.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Концертът „Мери Бойс Бенд - 30 години на сцената“ е с подкрепата на Столична община и е част от Календара на културните събития в София.

Началният му час е 19:30 ч.. Вратите на зала „България“ отварят в 19:00 ч..

Последните билети са на касата на зала „България“, на партньорските каси на Eventim (без каса НДК) и онлайн тук: https://www.eventim.bg/bg/bileti/30-godini-meri-boys-bend-sofiya-bulgaria-hall-680215/event.html

Подарете си незабравима вечер!