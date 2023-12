,,Преди биатлона в трети клас започнах със спортно ориентиране, където прекарах пет години и се развивах много добре общо физически. След това треньорът ми видя по-различни данни и ме насочи да сменя спорта с олимпийски, така че да мога да продължа своето развитие.’’ Toва разказа Екатерина Дафовска, най-успялата българска биатлонистка, за началото на спортния си път в рубриката ,,До последната секунда’’ по bTV Radio.

Относно тренировъчния процес в този спорт, Дафовска заяви, че той е целогодишен, изключително дълъг и натоварващ, като се тренират всякакви дисциплини, особено през лятото. Тя допълни още, че биатлонът физически е един от най-тежките спортове. На 9 февруари 1998 г. Дафовска се качва на най-високото стъпало на почетната стълбичка на олимпийските игри в Нагано. Днес, почти 26 години по-късно, нейната титла в биатлона на 15 км индивидуално остава единствената за България от Зимни олимпийски игри.

,,Поставените цели, които ни налагаха от федерацията всяка година, бяха да имаме класирания до осмо място. През олимпийската година в Япония сезонът ми не започна много добре и тръгнах към Нагано леко отчаяна, но пък амбицирана да дам всичко от себе си и каквото стане, да стане. Там бяхме в един по-особен климат, валеше много силен сняг. На предишния ден даже стартът при мъжете беше спрян по средата. При нас, по време на прострелката на треньора му беше трудно да вижда мишените, но накрая почти всичко беше ясно и самият старт приключи възможно най-успешно за нас двете, заедно с Павлина Филипова, която пък остана на три стотни от третото място. На следващите две олимпиади целта отново беше да съм сред първите. За съжаление, правех с по-един изстрел повече грешки на дългата дисциплина и съответно бях 5-та и 8-ма, но, разбира се, че това са много големи успехи на три поредни олимпиади.’’- сподели Дафовска.

Цялото интервю пред Огнян Гунчев с Катя Дафовска може да чуете в прикачения звуков файл.