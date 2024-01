След изключително успешната си кариера, в която Мария Оряшкова печели за България редица златни медали, в края на миналата година тя реши да прекрати състезателна дейност. Днес в спортната ни рубрика ,,До последната секунда‘‘ ви срещаме с легендарната ни състезателка по самбо, джудо, борба и сумо, а поводът е първата й отворена тренировка по самбо за деца. Заниманието ще се проведе утре в зала „TAP OUT “ в Студентски град и ще е безплатно, а в неделя започват и редовни тренировки.

Повече подробности за дългото пътешествие в спорта, за любовта към спорта и какви са мечтите на Мария Оряшкова в сегашно време, може да чуете в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Спортната кариера на Мария Оряшкова започва в Панагюрище. За многобройните години в различни видове спорт, тя става десеткратна европейска шампионка по самбо и цели седем пъти е носителка на световната титла в този спорт.

,,Започнах да тренирам самбо и джудо, когато бях на 13. Определено онова дете не е мислило, че ще постигне всички тези резултати, но след всяка победа идваше жаждата за още и още’’ - разказа пред bTV Radio Оряшкова.

,,Самбото е усещане на партньора срещу, който се бориш и да си една крачка пред него. Името на спорта се превежда като самоотбрана без оръжие, но всъщност в основата си е вид борба’’, сподели тя. ,,Затова и в последните години почти всеки месец ми се налагаше да се състезавам и в двете дисциплини. От всички тези спортове като джудо, сумо и борба, успях да си открадна по една специфична техника, която прилагах и в самбо’’, добави още универсалната ни спортистка.