Спектакълът „Звукът на метрото" и акцията „Скоростта на метрото" се обединяват с видео арт инсталация „Пъзел от образи" и литературно приключение.

Проектът „#ВлезВрелси – съвременно изкуство за Деня на София" ще поздрави и изненада софиянци на 17 септември 2025 г., Денят на София от 11:00 до 12:30 ч. на южната тераса на метростанция „Витоша" с анонсиращ спектакъл и от 18:00 до 20:30 ч. във формата на „Хвани различната мотриса" по линия 3 – подвижна сцена на социално ангажирано изкуство с официална стартова точка: метростанция „Мизия – Нов български университет".

Инсталацията „Пъзел от образи" запечатва и отразява реални и различни потребители на метрото през погледа на видео изкуството на метростанция „Витоша" (южна тераса) от 11:00 до 15:00 ч.

Своите таланти ще представят Коста Каракашиян и неговата трупа в жанра на съвременния и уличен стил танци, Валерия Михалева - куратор, актьорът и диджей Валери Кирилов (VLR) зад пулта, Николай Христов (Nikowhy) на виолончело с представяне на "Култура на ремикса", Стефани Петрова и Ася Радева (Мравката) и водещи инфлуенсъри, за които София е кауза.

„#ВлезВрелси – съвременно изкуство за Деня на София" отчита необходимостта от свободен достъп до култура и противодействие на езика на омразата, зависимостите и вандализма спрямо градската и транспортна инфраструктура и едновременно с това открива Европейската седмица на мобилността в столицата, която тази година е под мотото: „Мобилност за всички".

В инициативата, своето водещо място имат lit.misfits, платформа за литературни експерименти и четения на „отворен микрофон". Проза и поезия ще представят 12 млади поети за спирка време, какъвто е и броят на станциите на най-новата линия.

Проектът се изпълнява от „Сдружение Дигитално общество за културна дипломация" и е част от Календара на културните събития на Столична община в раздел „Събития на Столична община" с изключителното партньорство на „Метрополитен" ЕАД и "Център за градска мобилност" ЕАД.