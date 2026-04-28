Музикалният трамвай на София влиза в релси със специално издание по повод Деня на Европа

Стрийт арт и диджей спектакъл със свободен достъп за публиките от различни поколения в подкрепа на съвременната градска култура и младежката енергия ще се състои на борда на трамвайна мотриса, тип PESA по специален маршрут на 9 май 2026 г.

Организатори са Сдружение ДИГИТАЛНО ОБЩЕСТВО ЗА КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ и ОП „ТУРИЗЪМ“ при СТОЛИЧНА ОБЩИНА / VISITSOFIA.bg със съдействието на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Добрата европейска практика, вдъхновена от подобни прояви в Будапеща, Берлин, Барселона и Амстердам повдига духа и зарежда с настроение столицата за седми пореден път. Призивът на организаторите е: „Да бъдем творчески и свободни!“

Началната точка на маршрута е ТМ спирка „Халите“ при столичния туристически център „Трамвай №83“, точно в 16:00 ч.

Музикалният трамвай на София преминава през централните и периферни градски части на столицата, като точният маршрут е вече обявен по локации и часове на фейсбук страницата на Дигитално общество за културна дипломация.

На подвижната сцена, своя талант ще изявят млади джаз и класически музиканти, а дебюта си в инициативата прави DJ Magister със завладяващия си евросаунд. Събитието се осъществява под патронажа на г-н Цветомир Петров, председател на Столичен общински съвет.

Режисьор е д-р Атанас Лозанов Nasix. Куратор на живата арт инсталация е Стефани Петрова.