24% от българите са физически активни или спортуват редовно поне веднъж седмично. Това са предимно млади хора на възраст между 15 и 29 години, а профилът им е на работещи, високообразовани и с по-високи доходи спрямо общото население на България. Фитнесът остава най-популярен сред активно спортуващите, а мнозинството от българите или близо 70 % предпочитат да спортуват с някого. Това показват част от данните от проучване за физическите навици на хората.

,,Тенденцията в последните четири такива изследвания са във все по-позитивна посока, като все повече хора спортуват”- коментира в рубриката ,, До последната секунда’’ Христина Николова от IPSOS България, която подробно представи данни от прoучването. Какъв спорт избираме най-често и какви са основните мотиви на хората да се движат, това може да чуете в прикачения файл.

В същото време близо два милиона българи посочват, че са физически активни поне веднъж месечно. Според специалистите обаче, това време за спорт е твърде недостатъчно. По думите на експерти трябва да имаме средно натоварена физическа активност от най-малко 150 минути на седмица от 75 до 80 минути по-натоварена или силова физическа активност.

И още, за 45% от участвалите в проучването, които извършват физическа активност по-рядко от веднъж месечно, причините са основно липсата на интерес към спорта, липсата на време или здравословни проблеми.