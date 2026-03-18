Най-мащабното пролетно събитие на открито в България - Националният събор на овцевъдите, ще се проведе от 22 до 24 май 2026 г. край Петропавловския манастир до Лясковец.

В продължение на три дни XIV издание на събора ще събере хиляди посетители от цялата страна, за да преживеят истински празник на българските традиции, животновъдството, занаятите, фолклора и фермерската кухня.

През годините събитието се утвърди като уникална среща между българския поминък, културата и съвременното земеделие, която привлича фермери, занаятчии, фолклорни изпълнители и семейства от цялата страна.

Тази година съборът ще предложи още по-богата и по-дълга програма, като за първи път концертната програма ще продължи и в неделя вечер, което ще превърне трите дни в истински фестивал под открито небе.

Животни, фермерски състезания и зрелища на живо

През трите дни посетителите ще могат да видят едно от най-големите изложения на селскостопански животни в България, включващо различни породи овце и кози, говеда - млечни и месодайни, биволи, коне, мини магарета

Част от програмата ще бъдат и атрактивни демонстрации и състезания, сред които:

- състезания с тежковозни коне;

- представяния на български овчарски породи;

- дефиле на Конна полиция - СДВР към МВР.

Фермерските състезания ще покажат уменията на животновъдите, а специални демонстрации ще разкрият тънкостите на традиционните млечни продукти и фермерската кухня.

Кулинарни шоута с Ути Бъчваров

Една от най-атрактивните части на събора и тази година ще бъдат кулинарните демонстрации и състезания с Ути Бъчваров, сред които:

- състезание по тънко рязане на суджук;

- майсторско обезкостяване на агнета;

- демонстрации на стари и забравени рецепти за млечни продукти.

Посетителите ще могат да опитат разнообразни фермерски храни и традиционни специалитети, приготвени на място.

Фолклор, гайди и вечерни концерти

Фолклорната програма ще включва традиционния национален конкурс „Заблеяло ми агънце“, кукерски и гайдарски шествия, хоротеки край манастира и зрелищни спектакли.

Вечерната концертна програма ще събере на сцената обичани български изпълнители, като достъпът за посетителите остава свободен.

Концертите ще се проведат в три поредни вечери:

22 май (петък) - концерт „101 каба гайди“ и Деси Слава

23 май (събота) - Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл

24 май (неделя) - Софи Маринова

Всяка вечер програмата ще завършва с нестинарски ритуал, огнено шоу и голямо българско хоро под открито небе.

Специални забавления за децата



За най-малките посетители е подготвена специална програма с детска творителница, сценични изненади, театър и фермерски игри на открито, които тази година ще се провеждат през трите дни на събора.

"Чрез тях целим да запознаем децата по забавен начин с живота във фермата и българските традиции и да събудим интереса им към земята и животновъдството", споделят организаторите.

На територията на събора ще има обособени зони за храна, отдих, както и зона за кемпери и каравани.

Националният събор на овцевъдите в България се организира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Бъдете част от един истински български празник - място за срещи, спомени и преживявания, които остават! Очакваме ви! Вход свободен.

