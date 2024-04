Форумът „Кариера и живот – защо в България?“ привлече над 1000 посетители в Берлин. Събитието на Bulgaria Wants You се състоя в две части - кариерно изложение, където посетителите можеха да разгледат и да се запознаят с 26 работодатели и лекторски панел, който бе открит с видео на чужденци, избрали да живеят в България. Андрей Арнаудов, единият от създателите на платформата за кариера и живот Bulgaria Wants You, посочи, че видеото е използвано, за да се направи паралел между хора, които идват от Европа и им харесва да живеят в България, и сънародници, които предпочитат да живеят зад граница.

Снимка: Междинна станция/ Bulgaria Wants You

„Вярваме, че живеем в 21 век и има много мостове и начини, по които да бъдеш близо до родината си, да бъдеш полезен, където и да си решил да живееш, но това, което Bulgaria Wants You дава, е избор. Преди време бяхме в Мюнхен и можем да се похвалим, че след събитието ни там, много българи се прибраха в България. По-забавното е, че се прибраха и двама немци“ сподели Арнаудов.

Специален гост бе посланик Григор Порожанов, а сред лекторите на събитието бяха президентът Росен Плевнелиев, актьорът Самуел Финци, артистичното семейство на актьорите Яна Титова и Алекс Алексиев, предприемачът Христо Попов, пиар специалистът Максим Бехар, певицата Люси Дяковска и други. Те разказаха своите лични истории за живота в чужбина, завръщането в родината и перспективите след това.

„Вижте, това е вашият живот – живейте го както прецените, но някой ден, ако съдбата ви подаде ръка – мислете си, че спасението може да бъде и зад ъгъла – в родината, в България“. Това послание отправи Росен Плевнелиев. Той посочи също, че посещава поне 40 държави на година, но където и да отиде и каквото и да прави, е много щастлив, когато се върне в България: „И си казвам – ех, колко е хубаво обратно у дома... Да, аз работя в Бостън, аз работя в Тел Авив, аз работя в Бремен и аз работя във всяка точка на света от България. Мога да отида, където си пожелая, мога да говоря, с когото си искам. Но съм много по-ефективен в България, работейки за целия свят".

По думите на Люси Дяковска животът в България не е лесен, но ние сме отговорни за това дали ще намерим правилните хора, с които да оформим нещо, което да ни прави щастливи. "Аз успях да намеря страшно много съмишленици и най-вече ги намерих, когато създадохме една фондация и започнахме да връщаме нещо на моя роден град Плевен. Мотивацията ми беше единствено и само това, което този град ми даде, преди да замина в Германия", посочи тя.

Максим Бехар призна, че през последните 30 години се вълнува от една единствена тема, а именно - как България се възприема в света. За него това е най-важната кауза. В тази връзка той се обърна към публиката и посочи, че където и да се намират сънародниците ни в чужбина, те са тези, които могат да представят България по най-добрия начин.

Актьорът Самуел Финци също, посочи, че още от 12-13 годишна възраст е мислел, че трябва да смени мястото си на живот, но без да има негативно отношение към родината си. "Дойдох да живея в Берлин и трябва да ви призная, че на третия месец исках да си взема куфарите и да се прибера, защото не разбирах нищо, аз дойдох без да говоря немски... и това, което си казах тогава обаче е - аз трябва да разбера кода на общуване между тези хора, които живеят тук, иначе няма да стане нищо. Някак преборих отчаянието си и започнах да внимавам", посочи той и допълни, че трябва да познаваме околността си, трябва да умеем да общуваме с всякакви хора.

Своя опит с живота в чужбина споделиха също Яна Титова и Алек Алексиев. През 2004 г., когато е на 16-години, той заминава в САЩ. Следват години, в които не желае дори да чува за България, но в момента по думите му е човек, който не може да "бъде изнесен" от България. Той добави, че не желае и двете му дъщери да напускат страната. Яна Титова разказа от своя страна, че е била актриса, която не е искала да напуска родината, а да се развива в България. Но след като среща Алек Алексиев, любовта я отвежда в чужбина и двамата отиват в Англия. Една идея за реализиране на филм обаче ги връща у нас.

Предприемачът Христо Попов разказа "една история за корени, за криле и за една мечта". Той не скри, че родината му дава надежда и оптимизъм: "Ако погледнете къде е била Европа преди 30 години - Берлин, Париж, Лондон и Брюксел, и къде са сега - няма да видите голяма разлика. Ако погледнете къде бяхме ние преди 30 години - Околовръстното на София, НДК, и видите къде сме сега - ще ви падне шапката...".

Платформата Bulgaria Wants You цели да привлече български граждани от чужбина, както и да задържи българите в страната на местния трудов пазар, като предлага възможности за работа и информация за живота в различните региони на страната. Следващото събитие „Кариера и живот – защо в България?“ ще бъде в София на 14 юни в НДК. То е напълно безплатно за посетители, но изисква предварителна регистрация на сайта на Bulgaria wants you.