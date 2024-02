В спортната рубрика ,,До последната секунда‘‘ по bTV Radio ви срещаме с една от най-чаровните и трудолюбиви български гимнастички Невяна Владинова, която след края на състезателната си кариера остана в спорта като вицепрезидент на Федерацията по художествена гимнастика.

Връщайки се назад, Владинова сама избира пътешествието си в художествената гимнастика. Когато е едва на 11 години, се мести от родния си град Плевен в столицата, за да се занимава професионално с този спорт. Благодарение на таланта, волята и неспирния си труд, тя успява да достигне до най-високите стъпала в гимнастиката. Печели редица медали на състезания за Европейската и Световната купа, Серията Гран При, а на олимпиадата в Рио де Женейро през 2016 е единствената представителка на България в индивидуалната надпревара, където се класира на 7-ма позиция.

Поводът за разговора ни днес е кампанията за масов спорт на Oлимпийските ни шампионки от Токио-2021.Подробности за тази инициатива, както и търсене на отговорите - каква е причината за успехите на българската гимнастика, има ли тайна формулата да бъдеш шампион и какво да очакваме от Париж 2024, може да чуете в прикачения файл.

Един от най-успешните спортове у нас излиза извън рамките на високото спортно майсторство, като си поставя за цел да представи художествената гимнастика по един различен начин и да стимулира у децата от най-ранна възраст желание да водят активен и здравословен начин на живот.

Олимпийските шампионки по художествена гимнастика от Токио-2021 започнаха инициативата „Предизвикай себе си“, чиято мисия е да привлекат повече млади хора, които да се занимават с масов спорт. През следващите 12 месеца златните ни момичета ще организират майсторски класове в общо осем града в страната и в Европа. На 17 февруари ще се проведе и първият майсторски клас във Велико Търново, а другите три града у нас са Пазарджик, Бургас и Сандански.

Като част от инициативата вече функционира и мобилното приложение ,,Challenge yourself'', чрез което децата могат да се запознаят с художествената гимнастика с различни обучителни видеа.