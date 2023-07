На 20 юли от 19:30 ч. в Централния военен клуб в София Николас Паске, учител на истинска плеяда диригенти от младото поколение, ще дирижира фестивалния оркестър “Алегра”. Солист на концерта ще бъде цигулковият виртуоз Александър Ситковецки, който освен със соловите си изяви е познат на публиката с едноименното си трио “Ситковецки”, както и като партньор на Юлия Фишер в нейния квартет.

Фестивалният оркестър “Алегра” с диригент Николас Паске и солист Александър Ситковецки ще изпълни едни от любимите на публиката произведения - Увертюра Егмонт и Втора симфония от Л. ван Бетовен и Концертът за цигулка и оркестър на П. И. Чайковски.

Бетовен пише с въодушевление поръчаната му музика към пиесата на Гьоте “Егмонт”. Историчес-ките обстоятелства благоприятстват неговото вдъхновение - войските на Бонапарт обсаждат Виена и я окупират. Музиката към “Егмонт” се състои от 9 номера и предшестваща спектакъла увертюра. Тази увертюра в съвършена форма и ограничено време изиграва музикално събитията в пиесата и дава драматична квинтесенция на случващото се. Изградена като сонатно Allegro с бавно сарабанда встъпление и стремително увличаща кода, увертюрата с музикалното си съвършенство и драматур-гична нагледност остава образец на драматичния стил на Бетовен.

Концертът за цигулка на Чайковски е несъмнено труден. Но тази несъмненост отстъпва пред блясъка на поетичните сцени, които се редуват с театрална – или почти литературна зримост в музиката. Сякаш с интерес, меланхолия или изненада разгръщаме страниците на някой от големите руски романи от епохата. Или солист и оркестър ги разгръщат вместо нас?

Бляскав и увличащ финал на програмата ще сложи Втора симфония от Бетовен. Композирана във време на трудности и огорчения, тя носи светлината на надеждата и дързостта на новатора; ъгловата, внезапно галантна, понякога изненадващо, “хайдновски” непочтителна, тази симфония неизменно радва слушателите.

Тези знакови произведения ще бъдат изпълнени с финес и красота от фестивален оркестър “Алегра”. Той събира едни от най-изявените имена на българската класическа сцена в състав, който може да бъде видян единствено като част от концертната програма на Фестивал и академия АЛЕГРА.

Снимка: Allegra Festival and Academy

Професор Николас Паске е роден в Монтевидео, където учи цигулка и дирижиране в Музикалната академия. Той двукратно спечелва селекцията на млади диригенти “Dirigentenforum”, провеждан от Германския съвет за музика. Паске работи с различни реномирани състави по цял свят, с които концертира в Швейцария, Италия, Португалия, Южна Америка (Чили, Уругвай, Бразилия, Колумбия), САЩ, Австралия, Южна Корея, Намибия както и ред страни от югоизточна Азия. Диригентът има обширна – и разширяваща се дискография за филми като Marco Polo, Naxos и Beyer. Сред последните му записи са всички съчинения за цигулка и оркестър на Пиер Род с цигула-ря Фридеман Айххорн и Филхармоничния оркестър на Йена.

Снимка: Allegra Festival and Academy

Александър Ситковецки, член-основател на многократно награждаваното Трио Ситковецки, което печели отличието за камерна музика на BBC Music Magazine през 2022, ще излезе на сцена-та на Фестивал и академия Алегра със своята Страдивари, изработена през 1679. Сред избраните моменти от концертните прояви на големия цигулар, прочие търсен и като диригент, са изпълненията му с Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Мюнхенския камерен оркестър, Konzerthaus Orchester - Берлин, BBC Scottish Symphony Orchestra, Netherlands Philharmon-ic Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, European Union Chamber Orchestra, Halle Orchestra, Acade-my of St. Martin’s in the Fields, Московски симфоничен оркестър, Симфоничния оркестър на Санкт Петерсбург, Orquesta Filarmónica de Bolivia, Оркестъра на Полското Национално радио, Държав-ния симфоничен оркестър на Русия, Residentie Orkest The Hague, Welsh National Opera Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, London Philharmonic Orchestra and Philharmonia Orchestra.

Билети за концерта Allegro Orchestrale може да намерите в мрежата на Eventim.