Една от най-ярките фигури на световните сцени – тромпетистката Тине Тинг Хелсет гостува за първи път в София на 28 май 2026 г. Под палката на Вилиана Вълчева, заедно със Софийската филхармония, тя ще представи един от най-красивите концерти за тромпет – този, на Александър Артюнян.

В програмата ще звучат още Симфоничната поема „Вълтава“ от цикъла „Моето отечество“ на Бедржих Сметана, „Еврейска поема“ от Панчо Владигеров и „Половецки танци“ от операта „Княз Игор“ на Александър Бородин.

Концертът предлага последователен разказ, който разглежда симфоничната музика като активен носител на памет, идентичност и културна позиция.

Симфоничната поема „Вълтава“ от цикъла „Моето отечество“ на Бедржих Сметана открива концерта с идея, която остава актуална и днес: природата в контекста на историческата памет. Реката тук не е пейзаж, а свидетел – на време, движение и устойчивост.

Концертът за тромпет и оркестър на Александър Арутюнян стъпва върху традицията на виртуозния солов концерт, но я развива чрез напрежението между фолклорна интонация и модерна оркестрация.

„Еврейска поема“ от Панчо Владигеров - музика за памет, болка и човешко достойнство.

Финалът с „Половецки танци“ от операта „Княз Игор“ на Александър Бородин - музикален сблъсък между култури, превърнат в ритъм и енергия – празник, в който напрежението остава част от движението.

Солистката:

Норвежката тромпетистка Тине Тинг Хелсет е сред солистите, които последователно разширяват представата за своя инструмент. Родена в Осло, тя изгражда международна кариера с водещи европейски оркестри и диригенти, отличавайки се с безупречна техника и изключителна стилова чувствителност.

Репертоарът ѝ обхваща както класически, така и съвременни произведения, включително творби, писани специално за нея. Хелсет е активен участник в камерната музика и в развитието на съвременна концертна култура – ясна в посланията си и отговорна към публиката.

През кариерата си е носител на редица отличия, сред които наградата „Нов артист на годината“ на Echo Klassik (2013), стипендията на Borletti-Buitoni Trust (2009) и второ място на конкурса Eurovision Young Musicians (2006), където по-късно се завръща като член на журито през 2016 г. През 2007 г. става първият класически музикант, отличен с наградата „Нов артист на годината“ на престижните норвежки музикални награди Spellemannprisen.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.