Нощ на идеите 2024: Усилено тяло срещу усилен човек – Въпросът за спорта, параспорта и границите на нашата човечност

Докато Париж се подготвя за домакинство на Олимпийските и Параолимпийските игри, а София бе обявена за Световна столица на спорта тази година, Френският институт в България реши да посвети Нощта на идеите 2024 на темата за спорта, с акцент върху приноса на технологиите.

Нощта на идеите се организира с подкрепата на Френския институт в Париж, Pluxee и Bioderma и в партньорство с Българско национално радио, bTV радио и София 2024 – Световна столица на спорта.

Ще разгледаме технологичните приложения в спорта и параспорта, какви са техните предимства, но и какви ограничения ни налагат. Ще се опитаме да отговорим на въпроси, свързани с тяхното приложение в спортните практики, състезанията или и как спортът е средство за приобщаване. В по-широк план ще се запитаме как технологиите могат да служат по-добре на човечеството и дали техният принос ни помага да създадем по-добро общество.

Ще се проведат две последователни дискусии с участието на изявени личности и експерти, в които ще се дадат различни отговори на поставените въпроси.

Първата дискусия, от 18:30 до 20:00 ч. на тема „Спортът и новите технологии: средство за преодоляване на себе си или технологичен допинг?“, ще бъде посветена на екипировката, използвана от спортистите и параспортистите. Разговорът ще бъде модериран от спортния журналист Светослав Табаков. Wчастниците в дискусията са Арно Фопен, Камий Жьоне-Келуей, Боряна Ангелова-Игова, Илия Лалов, Владимир Гюров и Иван Бирников

Втората дискусия от 20:15 до 21:45 ч. на тема „Наистина ли новите технологии служат на приобщаването в спорта?“, ще проследи връзката между технологиите и приобщаващите добродетели в спорта. Разговорът ще бъде модериран от спортния журналист Никола Стойнов.

Дискусиите ще бъдат последвани от прожекция на филма „We are people“ на Михаел Жеремиаш, шампион по тенис в инвалидни колички. Филмът проследява 150-годишната история на развитието на параспорта и разкрива битката за равни права, която основните участници са водили, за да бъдат признати за истински спортисти.

В допълнение към тези три акцента на вечерта публиката ще може да се потопи в света на електронните спортове ( e-sport) чрез конзолите, очилата за виртуална реалност и таблетите, които ще бъдат на разположение в медиатеката на Института през цялата вечер.

В медиатеката ще се предлагат игрите:

За Нинтендо Суич: Нинтендо Суич Спорт – Волейбол, Бадминтон, Боулинг, Футбол, Шамбара, Тенис; Марио и Соник на Олимпийските игри; 30 лесни и забавни спортни игри за всеки!

Нинтендо Суич Спорт – Волейбол, Бадминтон, Боулинг, Футбол, Шамбара, Тенис; Марио и Соник на Олимпийските игри; 30 лесни и забавни спортни игри за всеки! За Плейстейшън 4: Хандбал, Токио 2020, Тенис

Хандбал, Токио 2020, Тенис За IPAD: Шах, Баскетбол, Тенис

Шах, Баскетбол, Тенис За VR каските: Пътуване в космоса с Тома Песке

Повече за участниците:

Камий Жьоне-Келуей, доктор, научен изследовател в Националния център за научни изследвания (CNRS) от 2018 г. През 2021 г. тя се присъединява към Института по когнитивни и интегративни невронауки на Аквитания (INCIA) в Бордо, където провежда интердисциплинарни изследвания относно използването на мозъчно-компютърни интерфейси за подобряване или възстановяване на когнитивните и двигателните умения, както за клинични приложения (инсулт, болест на Паркинсон), така и за неклинични приложения (спортни постижения). Особено се интересува от изучаването на механизмите за обучение, които са в основата на обучението по неврофийдбек, както и приемствеността на обучението по неврофийдбек и мозъчно-компютърни интерфейси.

Арно Фопен е университетски професор, вицепрезидент по обучението в университета на Тулон. През 2012 г.той създава специалността Staps по Адаптирана физическа активност и здраве (APAS) в университета на Тулон, а през 2023г. междууниверситетската диплома по „Параспорт“. От 2018 г. до 2021 г. той е отговорник за хората с увреждания в университета. Член на лабораторията JAP2S, той ръководи изследователската тема „Здраве при параспорт“. Той е научен съветник на Френската федерация по спорт за хора с увреждания. Отговаря за работния пакет „Свързване спорт-екипировка“ в рамките на изследователския проект PARAPERF, чиято цел е да оптимизира появата на спортисти с висок потенциал за параолимпийските игри в Париж 2024г.

Боряна Ангелова-Игова е завършила френската езикова гимназия в София. Продължава образованието си в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, където придобива бакалавърска степен по „Културология”. В последствие завършва магистратура по „Философия” (с преподаване на английски език). Работи като доцент по Философия на спорта в Националната спортна академия „Васил Левски”. Доктор по философия на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Автор е на книгите: Consumerist Society from Frankfurt School to Jean Baudrillard. The Problem of Culture. „Изобретяването на човека машина. Тялото на спортиста“. Съставител на книгата „Съвременни френски философи за спорта“.

Д-р Иван Бирников е главен асистент в НСА „Васил Левски“. от 2012 г. – досега е треньор и водач на пара атлети с увреждания на зрението в дисциплината ски бягане. Участник на две Зимни паралимпийски игри – Сочи 2014 и Пьонг Чанг 2018.

След инцидент с шосеен бегач през 2000, Владимир Гюров остава парализиран от гърдите надолу и се придвижва с инвалидна количка. След инцидента завършва Телекомуникации в ТУ-София и EMBA в Американския университет. Започва успоредно работа в голяма международна телекомуникационна компания. Участва в създаването на пара-алпийски ски, тенис на корт за колички, и е основател на отбор по баскетбол (София-Балкан) за хора в инвалидни колички. Практикува активно колоездене с хенд-байк, с което участва и на маратони в дисциплините 42км. Сертифициран гмуркач, участвал на европейско по адаптиран парашутизъм във Франция, и др.

Снимка: Institut Francais

Илия Лалов е магистър от НСА „В. Левски“. От 1958 до 1963г. е национален състезател по плуване, рекордьор и шампион на България на 100 и 200 м бруст, финалист на Световните студентски игри през 1959г. Като треньор по плуване подготвя редица шампиони и рекордьори. От 1969г. е треньор в националния отбор. От 1985г. е активен участник в параолимпийското движение на България – като треньор и ръководител. Под негово ръководство Полина Джурова завоюва сребърен параолимпийски медал на игрите в Атланта през 1996г. От 1992г. е Президент на Българската федерация „Спорт за инвалиди“, днес Българска параолимпийска федерация. От 2012 г. е Президент на Българската параолимпийска организация. Представител на България в Европейските и Световни структури на параолимпийското движение.

Стефка Джобова е доцент в катедра „Водни спортове“ в Национална спортна академия „Васил Левски“. Завършва Висшия институт за физкултура с диплома за треньор по ветроходство и втора специалност учител по физическо възпитание. Стефка Джобова е член на Управителния съвет и спортен директор на Спешъл Олимпикс България. Тя е член на работната група на Европейската комисия за развитие на човешките ресурси в спорта – XG HR Sport и на комисията за развитие в Международния съвет по спортна наука и физическо възпитание (ICSSPE). Автор на електронни книги и множество публикации, тя е допринесла за създаването на две интензивни европейски програми по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания.

Морис Гринберг е професор в департамент „Когнитивни науки и психология“ на Нов български университет и е съосновател и председател на асоциация „АСИСТ – Помагащи технологии“. Автор е на три книги и многобройни публикации в областта на когнитивното моделиране, социалните и моралните дилеми, допълващата и алтернативна комуникация.

Член е на Асоциацията по когнитивна наука, на Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация и член на управителния съвет на Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа. Представлява „АСИСТ – Помагащи технологии“в Националния съвет за закрила на детето.

Даниела Садикова е педиатричен физиотерапевт. С докторат на тема: „Кинезитерапия при деца с постурални нарушения в предучилищна възраст“, тя работи предимно с деца с нервно-мускулни заболявания – церебрална парализа, спинална мускулна атрофия, мускулна дистрофия. Интересите й са основно в неврорехабилитацията, като завършва редица курсове: M.A.E.S., PNF, Bobath за деца и възрастни, Prechtl General movement.

Съосновател на ПараКидс, организация, която предоставя възможности за спорт на над 250 деца и младежи с увреждания, тя стимулира децата в ПараКидс да са активни във всевъзможни посоки. Хлапета, с които работи плуват, карат ски, катерят върхове, участват в маратони и доказват всеки ден, че са истински шампиони.

Стела Янчовичина e състезателка по ски алпийски дисциплини при пара атлетите с увреждане на горен крайник. Участничка на Световни купи и Световно първенство за пара атлети. Класира се на 8-мо място на Световната купа в Ростерхохе, Австрия и на 14то място в гигантския слалом на Световното първенство в Лилехамер, Норвегия 2022г. В момента е студент в НСА и се готви за Паралимпйските зимни игри в Италия 2026.