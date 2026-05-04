Оперативният мениджър на bTV Radio Group Цветослава Георгиева бе удостоена с наградата Golden Apple, която се връчва от списание EVA. Тази година бяха отличени 14 жени, "които са вдъхновение и оставят следа в живота и сърцата ни", сподели главната редакторка на изданието Теодора Николова.

Наградите са заслужено признание за жени, които не се страхуват да бъдат различни, да бъдат силни и да бъдат себе си. Това са жени, които променят света към по-добро, увличат с каузите си и знаят как да се вдъхновяват.

Церемонията на Golden Apple Awards се проведе в Световния ден на книгата и авторското право. Началото беше поверено на виртуозната пианистка Мария Каракушева, а водещи на събитието бяха Владо Михайлов и Станислава Айви.

Екипът на bTV Radio Group поднася своите поздравления към Цветослава Георгиева с пожелание за следващи успехи и признания.