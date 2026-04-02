На 9 април, четвъртък, от 19:00 ч. в зала „България“ любителите на класическата музика ще имат уникалната възможност да станат свидетели на изключителен музикален спектакъл с участието на световноизвестния виолончелист Николас Алщед и диригента Емил Табаков.



Програмата включва две значими произведения от симфоничната класика:

• Сергей Прокофиев – Симфония-концертанте за виолончело и оркестър в ми минор, оп. 125

Това е едно от последните творби на Прокофиев, написана в края на живота му. Произведението съчетава виртуозността на солистичната партия с драматизма на оркестровата част и предлага незабравим диалог между виолончелото и оркестъра. В нея се усеща както характерната за Прокофиев енергия и ритмична острота, така и дълбока лиричност и емоционална наситеност.

• Дмитрий Шостакович – Симфония №15 в ла мажор, оп. 141

Последната симфония на Шостакович е своеобразно музикално завещание на композитора. В нея се срещат цитати от различни произведения, музикални шеги и дълбоко философски размисли. Творбата е едновременно пъстра и драматична, с богато оркестрово звучене, което предлага на слушателя пълноценно емоционално и интелектуално преживяване.

Билети ще намерите на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.