На 24 юли в XVI издание на Опера в Летния театър за първи път във Варна гостува световната прима Диана Дамрау от Германия, обявена за водещо колоратурно сопрано в света. Певицата, покорила световните оперни върхове, присъства и в небесната звездна карта, откакто през 2020 астероид е наречен с нейното име.

Диана Дамрау триумфира над две десетилетия на престижните оперни и концертни сцени с партии за лиричен и колоратурен сопран. Тя е „Kammersängerin“ на Баварската държавна опера (2007), носителка на баварския орден „Максимилиан“ за наука и изкуство (2010) и Ордена за заслуги към ФРГ (2021). Дамрау е първата певица в историята на Метрополитън опера, която пресъздава образите на Памина и Царицата на нощта в различни представления на „Вълшебната флейта“ в една и съща поредица от спектакли. С богатия си песенен репертоар тя често излиза на концертния подиум в партньорство с други първокласни изпълнители. Преди варненската си гала, заедно с тенора Йонас Кауфман и пианиста Хелмут Дойч, заслужи овациите на публиката в най-реномираните зали на Европа в концерти с творби на Малер и Щраус.

Във Варна публиката ще я аплодира в ДИАНА ДАМРАУ ГАЛА с красивия наслов „SOLE E AMORE”, под диригентството на именития маестро Павел Балев – един от най-забележителните съвременни оперни и симфонични диригенти. От сезон 2022/23 той е генерален музикален директор на Театър Нордхаузен (Германия) и главен диригент на Опера Лимож (Франция), както и постоянен гост диригент на Филхармония Баден-Баден, а от 2021/22 е постоянен гост диригент и на Държавна опера Варна. За периода 2026-2028 е поканен да заеме поста музикален директор на Академията на Националния оркестър в Кан.

Следвайки традицията в общите концертни изяви с маестро Балев да изпълнява винаги и българска творба, във варненския концерт Диана Дамрау също ще поднесе своята българска изненада. Във Варна за пръв път с оркестър ще бъде изпълнена и творбата „Колко тъжно, че вече никой не танцува валс“ (How Sad No One Waltzes Anymore), написана от композитора Брад Рос специално за Диана Дамрау. В елегантно съставената програма на концерта са включени оперни откъси и песенни творби от Джоакино Росини, Гаетано Доницети, Хоакин Родригес, Лео Делиб, Андре Месаже, Франц Лехар и др.

