Световноизвестното сопрано Красимира Стоянова ще бъде гост-солист на Празничния новогодишен концерт с Фестивалния симфоничен оркестър под палката на маестро Емил Табаков. Концертът и тази година се осъществява в партньорство със Софийската филхармония.

Българската публика ще има възможност да чуе Красимира Стоянова в творбите на Волфганг Амадеус Моцарт „Сватбата на Фигаро“, Антонин Дворжак „Русалка“ , Рихард Щраус „Утро“ и Джордж Гершуин из операта „Порги и Бес“. В програмата са включени още произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др. Със солираща роля в концерта участва и известната цигуларка Десислава Чолакова.

Празничният новогодишен концерт, част от 39-ото издание на Новогодишния музикален фестивал, по традиция се провежда в първия ден на януари. Насладете се на класата и неповторимия стил на световното сопрано Красимира Стоянова на 1.01.2026 г. от 18:00 ч. в Зала 1 на НДК.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Билетите са в продажба на касите на НДК и в електронната система.