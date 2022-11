Четвъртото издание на градския фестивал Sofia Game Night ще се проведе на 5 ноември в градовете София, Перник, Бургас, Пловдив, Варна, Русе, Враца, Велико Търново и Сливен. Фестивалът е посветено на игрите в цялото им многообразие и си поставя за цел да представи различните им аспекти – от тяхното разработване, през икономическата роля на гейминг индустрията, до крайния потребител и удоволствието от времето, прекарано в игра.

В рамките на Нощта на игрите над 55 локации в цяла България ще отворят широко врати, за да посрещнат публики от всички възрасти със специални събития, турнири по видео и настолни игри, детска програма, градски приключения, дискусии, партита и работилници.

Работилници, насърчаващи уменията в ранна възраст в областта на математиката, инженерството, науката и технологията, турнири по култови видеоигри и любими настолни игри, градски приключения и забавни експерименти в музеи, KPOP парти изложение на български създатели на игри са включени във фестивалния афиш.

"Както всяка година образователният аспект на игрите е силно застъпен във фестивала Sofia Game Night. Това не означава, че няма да се забавляваме - напротив!", поясни в ефира на BTV Radio Хелиана Велинова, организатор на Sofia Game Night. "Посетителите на фестивала ще могат да изпитат силни емоции във виртуалната реалност, както и да опознаят града си по нов начин, да се запознаят със създатели на игри от България, да потанцуват под звуците на K-pop музиката и да изживеят още много незабравими игрови приключения", смята тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Хелиана Велинова, организатор на Sofia Game Night:

Ѕоfіа Gаmе Nіght организира диcĸycиятa “Gаmе Dеv Таlkѕ: Kaĸвo ce cлyчвa в гeйм индycтpиятa y нac и ĸaĸвo пpeдcтoи?”, като Πoлcĸи ĸyлтypeн инcтитyт в столицата щe бъде домакин на събитието. В третото издание на Gamers Standup Comedy Night by Inside Joke ще се проведе стендъп вечер, посветена изцяло на геймърски хумор и битове.

Почитателите на най-сложната стратегическа японска настолна игра Го могат да присъстват на презентация на шампиона на България Боян Александров. Предстои и представяне на българската игра “Света на байта”, която има забележителен дизайн и математико-алгоритмична структура. В програмата на фестивала ще бъде и мини работилницата, базирана на LEGO Serious Play, където участниците ще се научат как игрите могат да бъдат средство за откриване и учене.

Няколко събития в ескейп стаи също са част от програмата на Sofia Game Night. За трета година се включва Националния исторически музей, за да представи интерактивни игри на най-малките си посетители. Националният политехнически музей организира събития за деца- забавна разходка в света на физичните явления и закони, както и музейно-познавателната игра „Детектив в музея”. В нея малчуганите ще имат възможността да влязат в ролите на Шерлок Холмс и д-р Уотсън, да работят в екип и да говорят пред публика.