"Паметта за Кирил и Методий се съхранява и остава неразделна част от словашката историческа памет". Това заяви посланикът на Словашката република в България Н. Пр. Васил Гривна по време на официалния прием на страната, проведен преди броени дни. Поводът е Деня на светите Кирил и Методий, който се отбелязва в Словакия всяка година на 5 юли, като това е един от шестте официални национални празника на държавата.

На събитието присъстваха представители на президентската институция на Република България, министерства и други държавни учреждения, депутати, посланици и други дипломати, акредитирани у нас, както и представители на културни институти, творчески съюзи, журналисти и приятели на Словакия.

"След смъртта на свети Кирил в Рим през 869 година, където той е погребан в базиликата „Сан Клементе“, Методий продължава своята мисия във Великоморавия като архиепископ. След неговата смърт през 885 година на нашите земи се засилва влиянието на Франкската империя и западното християнство. Учениците на Кирил и Методий са принудени да напуснат, като мнозина от тях намират убежище в пределите на Първата българска държава. Тук те създават важни книжовни и просветни центрове, най-вече в Охрид и Преслав. Именно там кирилометодиевската традиция се развива по-нататък и от първоначалната глаголица възниква кирилицата – писменост, която и до днес се използва от множество източнославянски народи", припомни Гривна. По думите му, "кирилометодиевското наследство е изрично записано в Преамбюла на Конституцията на Словашката република като един от източниците на нашата национална идентичност и държавност".

"Словакия има и особено място в новата българска история. Припомняме си, че цар Фердинанд I след 1918 година намира своя втори дом в централната част на днешна Словакия – в замъка в Свети Антон, където прекарва значителна част от своя живот. В бурните години на XX век много българи също намират убежище в Словакия и развиват различни традиционни форми на българско селскостопанско производство. През последните години взаимоотношенията ни се развиват успешно в рамките на Европейския съюз, при което Словакия винаги е подкрепяла България в процеса ѝ на интеграция в него", допълни Н.Пр.Васил Гривна.

"Словакия е модерна и динамична държава, разположена в самото сърце на Европа. Тя е известна със своята богата история, множеството си замъци и крепости, красивата природа, минералните и термалните извори, както и с отличните условия за летен и зимен туризъм. Убеден съм, че мнозина от вас вече са посещавали Словакия, а останалите сърдечно каня да го направят. Пътуването е лесно – благодарение на самолетни връзки до Виена, Словакия е леснодостъпна, а Братислава се намира само на няколко десетки километра от австрийската столица", каза още словашкият посланик.

"За първи път имах възможност да посетя България през 1965 година. Оттогава са изминали повече от шест десетилетия и по време на моята четиригодишна дипломатическа мисия имам възможността отново да наблюдавам развитието и промените в България. За мен е чест да бъда свидетел на този напредък и същевременно да допринасям за по-нататъшното задълбочаване на приятелските отношения между нашите страни", подчерта Гривна.

По време на мероприятието гостите опитаха традиционни ястия, които в миналото са били познати и на българския цар Фердинанд. Сред тях са „бриндзови халушки“ - малки картофени ньоки, поднесени с овче сирене бриндза и запечен бекон.