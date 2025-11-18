Сър Род Стюарт, легендарният двукратно вписан в Залата на славата на рокендрола

певец и композитор ще изнесе специален концерт в София като част от европейското

си турне. След повече от пет десетилетия на сцената и в годината, когато се завръща на

фестивала Гластънбъри, Род Стюарт най-после идва за първи път и у нас по покана на Fest Team на 11 декември 2025 г. в Зала Арена 8888 София, за да представи най- големите си хитове и да сподели своята музикална история и с българската публика.

С над 250 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света, Род Стюарт е сред най-успешните изпълнители в историята на музиката. Неговият отличителен песъчлив глас, стил и текстове виреят успешно във всички жанрове – от рок, фолк и соул до R&B и джаз, превръщайки го в един от малкото артисти с албуми номер едно във всяко десетилетие от кариерата му. Сред отличията му се вписват и награди като ASCAP Founders за текстопис, най-продаван автор на New York Times, GRAMMY™ за Жива легенда и разбира се - рицарското звание, присъдено му през 2016 г. в Бъкингамския дворец за принос към музиката и благотворителните каузи.

Роден в Лондон, силно повлиян от рокендрол вълната и вдъхновен от соул и блус традициите, Род Стюарт е артист, чийто талант и харизма продължават да преодоляват

времето и жанровите ограничения. Концертът в София ще включва едни от най-

запомнящите се песни от неговата кариера: „Maggie May“, “Have I Told You Lately That I

Love You”, „Da Ya Think I’m Sexy“, „The First Cut is the Deepest“, „Forever Young“ и много

други. Тези познати мелодии, които са станали част от музикалното наследство на

поколения, ще оживеят отново, носейки своята искрена енергия и емоционален заряд

на българската публика.

През 2024 г. Род Стюарт издаде своя 33-ти студиен албум, „Swing Fever“, съвместен проект с Jools Holland и неговия Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). След успешна обиколка в Азия и Европа и финализирането на рекордно дългата си, 13- годишна серия от концерти в Лас Вегас – Rod Stewart: The Hits, музикалната икона ще докаже, че артистичният му пламък продължава да гори ярко и ще се завърне с The Encore Shows в The Colosseum в Caesars Palace през 2025 г., за да представи най- големите си хитове, нови интерпретации и изненади, много суинг и впечатляваща сценична продукция.

Билетите за концерта в България са достъпни ТУК и в мрежата на Ticket Station.

Повече информация можете да намерите на https://www.rodstewart.com.

Събитието във Facebook е тук.