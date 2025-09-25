От 26 до 28 септември Велико Търново ще бъде домакин на първото издание на Национален Био Фест – най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители в България, организирано от Министерство на земеделието и храните.

В продължение на три дни парк „Марно поле“ в сърцето на старопрестолния град ще се превърне в сцена на био културата – с впечатляваща програма, безплатни дегустации, демонстрации на живо, концерти и активности за малки и големи.

Събитието е изцяло посветено на българските биопроизводители, които ще представят разнообразие от био и натурални храни, напитки, суровини, материали и козметика. Посетителите ще имат възможност не само да опитат най-доброто от родното био производство, но и да научат ценни съвети за здравословен и устойчив начин на живот.

Кулинарни шоу програми и звездни гости

Фестивалът започва в петък с истински рекорд – кулинарният спец Ути Бъчваров ще приготви на живо огромна традиционна българска баница, изцяло с био продукти. Кулинарното шоу ще бъде изпълнено с емоция, защото в него ще участват и най-малките гости на феста – заедно с Ути те ще месят, пълнят и пекат баница върху барбекю с дървени въглища, която след това ще бъде споделена с всички присъстващи.

Съботният ден е поверен на д-р Енджи Касабие – един от най-известните специалисти по здравословно хранене в България и по света. В специална „Био лаборатория на живо“ тя ще покаже на практика защо био храните са по-здравословни от конвенционалните, ще приготви полезни и лесни за всеки рецепти – смути за енергия, био маска за лице, бърза био закуска и други изненади. Д-р Касабие ще говори и за връзката между емоциите и храната – защо често ядем, когато сме стресирани, как да се справим с емоционалното хранене и защо е по-добре да се доверяваме на био продукти и локални производители.

Финалът в неделя е поверен на шеф Ивайло Иванов, който ще приготви автентичен био качамак. В рамките на кулинарен панел той ще сподели професионални тайни за това как да съчетаваме био продуктите в ежедневното меню и как да ги съхраняваме у дома, за да запазят ценните си качества.

Фестивал за цялото семейство

Национален Био Фест е повече от изложение – той е истински био празник за малки и големи. През трите дни ще има:

• Целодневен пазар и изложение на сертифицирани биопроизводители, с безплатни дегустации на храни и напитки.

• Образователни и творчески игри за деца, които превръщат ученето в приключение – състезания по разделно събиране на отпадъци, конкурс за най-красиво „Био пано“, засаждане на растения в „Направи си сам градина”, моделиране с глина, апликиране, икебана, спортни игри на открито, морски шах и още много. Всички активности са напълно безплатни и достъпни за всички посетители.

Вечери с безплатни концерти под открито небе на Васил Найденов и Графа

Фестивалът няма да завършва със залез слънце – всяка вечер ще бъде празник за меломаните. На специално изградена сцена в парк „Марно поле“ ще звучат безсмъртни хитове и любими гласове – с вход свободен за всички. В петък, 26 септември, началото ще постави легендата Васил Найденов, който ще подари на публиката незабравими мигове със златните си песни. В събота, 27 септември, е ред на неповторимия Графа, а концертът ще започне с енергията на най-популярния детски оркестър Junior Band.

Награди и признание

По време на фестивала ще бъдат връчени първите Годишни награди за биопроизводители на България в различни категории, както и отличия за общините с най-значим принос в развитието на биопроизводството и храненето с био продукти у нас.

Организатор на Национален Био Фест е Министерството на земеделието и храните на Република България.

Очаква ви празник на био културата, българските традиции и устойчивия начин на живот – с вход свободен за всички посетители, от 26 до 28 септември, Велико Търново!