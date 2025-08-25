По случай Деня на кучето, Летище „Васил Левски“ – София и Фондация „Четири лапи“ организират събитие, което ще се състои на 26 август 2025 г. (вторник) от 11:30 ч. до 13:30 ч. на Терминал 2, до ескалаторите.



Посетителите ще се срещнат със сертифицираното куче-терапевт Смайли и неговия водач Антония Рикова, както и с екипа на Фондация „Четири лапи“, които ще представят проекта „Животни помагат на хората“ и ролята на терапевтичните кучета.



Гостите ще получат полезна информация за отговорното пътуване с домашни любимци, а за най-малките пътници са подготвени забавни и образователни активности – рисуване, викторини и изненади.