"Сензацията Куин" /Queen Sensation/ ще отбележи ексклузивно 40 години от легендарния хит на Фреди Меркюри "I was born to Love you" пред българската публика.

Преминали множество граници и хиляди концерти, те са на път и към България, готови за едно ярко шоу. Предстои концерт на световно равнище на топ място в София. На 7 Април от 20:00 ч. в Pirotska 5 Event centre всеки има шанс да чуе легендарните хитове и да изживее магията и величието на групата QUEEN.

Личният асистент на Фреди Меркюри - Питър Фристоун поддържа всячески тази уникална банда. Носител на 3 Награди Grammy, биограф на Фреди – Руди Долезал многократно посещава лично концертите им.

Музикантите покоряват сцената със знаменитите хитове. Китаристът Nash (Ненад Бойкович), както и Брайън Мей, използва монета вместо перце, а визията, костюмите и поведението на Иван Ристанович (вокала) възкресяват великият Фреди Меркюри.

