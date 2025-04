„Изкуството събира поколения. Цялата червена нишка на фестивала е любовта към изкуството и приемствеността, която да се предаде на младите“, обяви на пресконференцията, г-жа Андрияна Петкова, изпълнителен директор на НДК. „За нас като ръководство беше важно не само да рестартираме всички възможни арт събития, но и да ги надградим. Важно е да накараме сърцето на София, каквото е НДК, отново да пулсира с ритъма на изкуството и отново да се превърне в естествен център за такива изяви“, допълни тя.

Впечатляващата експозиция „Процесия“ на проф. Станислав Памукчиев открива Салонът на изкуствата на 23 април. „Интересно съвпадение е свещеното време, в което се открива тази изложба, сподели художникът. Смея да си мисля, че участвам в един общ, колективно приповдигнат празничен и духовен период“. Експозицията отразява процесите в съвременното общество, тоталната комерсиализация, а авторът й ни кара да погледнем в себе си и да потърсим истината и доброто.





Чуйте повече от проф. Станислав Памукчиев в звуковия файл: