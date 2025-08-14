Започва подбор на проекти по „Програмата за обмен на ноу-хау“ (KEP-ITALY) на Централноевропейската инициатива („ЦЕИ“), съобщават от Посолството на Италия в София. От 2004 г. програмата KEP-ITALY насърчава споделянето на знания и добри практики от страните от ЦЕИ, които са членки на ЕС, към страните от ЦЕИ, които все още не са станали такива, чрез съфинансиране на многостранни или двустранни проекти, насочени към задълбочаване на регионалното сътрудничество.

Дейностите, които могат да бъдат финансирани, включват, наред с други: техническа помощ, трансфер на технологии, знания и добри практики, обучителни семинари, командироване на персонал, с цел подкрепа на процеса на европейска интеграция в страните бенефициери, изграждане на компетенции и добро функциониране на пазарните икономики, планиране и развитие на инфраструктурата, както и устойчивост в областта на селското стопанство, енергетиката и околната среда.

Обявлението се финансира изцяло от италианското правителство чрез Фонда на ЦЕИ – Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Приносът, отпуснат за даден проект, не може да надвишава 50% от общата му стойност и не може да надвишава максималния размер от 40 000 евро.

Проектните предложения могат да бъдат подадени в Изпълнителния секретариат на ЦЕИ най-късно до 26 септември 2025 г. (23:59 ч. CET) от частни или публични юридически лица, включително международни организации, които имат седалище и осъществяват дейност в страните от ЦЕИ, и трябва да се отнасят до инициативи за сътрудничество в полза на частни или публични партньори, които имат седалище в страни от ЦЕИ извън ЕС.

Повече информация можете да намерите на уебсайта:

https://application.cei.int/wp-content/uploads/2025/06/KEP2025_Call-for-Proposals.pdf

Междувременно Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Италия лансира двугодишната програма OpportunItaly – проект, координиран от Италианската търговска агенция ИТА с цел да улесни взаимодействието между италианските сектори с високи постижения и квалифицираното чуждестранно търсене. Секторите, които участват в програмата, са веригите, които характеризират марката „Произведено в Италия”: авиационна промишленост и сигурност, хранително-вкусова промишленост, автомобили и двуколесни МПС, култура и развлекателни събития, дизайн и обзавеждане, устойчива инфраструктура и енергетика, машиностроене и автоматизирана техника, мода и лукс, корабостроене, здраве и благосъстояние.

За повече информация можете да посетите профилите в социалните мрежи LinkedIn и Instagram (@officialopportunitaly), както и дигиталната платформа www.opportunitaly.gov.it. Освен това, на същия сайт вносители, дистрибутори, инвеститори и международни купувачи, след безплатна регистрация, имат възможност да влязат в раздела с ограничен достъп Buyers Club, която предлага многобройни ексклузивни предимства:

- Приоритетен достъп до бизнес срещи с италиански предприятия;

- Оперативна подкрепа по време на панаири и бизнес форуми;

- Персонализирани курсове за опознаване на италианските производствени вериги;

- Пакетни преживявания, посветени на територията и нейните производствени райони;

- Услуги на ИТА с висока добавена стойност, които съпътстват всеки етап от търговските отношения.

Това е възможност да се свържете с квалифицирани, надеждни и продуктивни компании в международна среда, характеризираща се с качество, иновации и реципрочност.