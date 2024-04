След стотици концерти по цял свят музикантите от Queen Sensation ще взривят българската сцена със знаменитите хитове на Queen.

Сензационната група Queen Sensation от 2010 до 2016 изнесе стотици концерти по целия свят. Във всяка страна ги посрещаха пълни зали. Само в Бразилия направиха над 70 шоута, провеждайки 4 турнета. След това ги чакаше зашеметяващ успех и над 60 шоута в Германия, Австрия и Швейцария. През 2019 групата гастролира за първи път и из цяла Русия.През 2024 покориха Франция, Португалия и Китай. Личният асистент на Фреди Меркюри - Питър Фристоун поддържа всячески тази уникална банда, както и многократно лично посещава концертите им.

Групата ще дойде в България на 6 май, за да отбележи грандиозно Гергьовден с фантастично PreParty в софийския клуб Joy Station, на 7 май жителите и гостите на морската ни столица могат да ги чуят на голям концерт в зала 1 на Фестивалния и конгресен център във Варна. А на 8 май ще видите грандиозното шоу на сцената на Зала 1 на НДК. Началото на концертите е 20 часа.

"Тази музика е оказала огромно въздействие върху няколко поколения! Мелодиите, които е слушал всеки от Вас. Енергичните звуци, от които пробягват тръпки по кожата! Зрителите ще чуят изпълнение на великолепен Иван Ристанович - вокалист на групата, хитове като "The Show Must Go On", "We Will Rock You" "We Are the Champions" "I Want to Break Free","Bohemian Rhapsody"", коментира организаторката на турнето в България Евгения Стайловска.

Китаристът, подобно на Брайън Мей, използва монета вместо перце, а визията, костюмите и поведението на вокала във всичко "възкресяват" великия Фреди Меркюри! Шоуто ще е впечатляващо, обещават организаторите.

Queen Sensation - 6 май PreParty, Joy Station, 7 май - ФКЦ, Варна и 8 май, зала 1 на НДК.

Билети онлайн мрежата на Ивентим, тук и на касите на магазини Фантастико!

