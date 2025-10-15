София посрещна рекорден брой от над 8000 участници от цял свят в тазгодишното издание на най-големия у нас Wizz Air Sofia Marathon. Събитието се проведе на 11 и 12 октомври и приветства бегачи от над 65 държави, превръщайки София в център на спорта и активния начин на живот.

За осма поредна година една от водещите авиокомпании в България е горд генерален спонсор на маратона, насърчавайки активния и здравословен начин на живот в цяла Европа и позиционирайки България като атрактивна спортно-туристическа дестинация и утвърждавайки София като център на един истински празник на бягането.

Масовото спортно събитие официално стартира на 12 октомври в 9:00 ч., а събитието предложи наситен календар от спортни предизвикателства за участниците и музикални изненади за всички гости и зрители.

Събота (11 октомври) бе денят, посветен на масовото участие с 5 км FIB Mass Run, който даде възможност на всеки да се включи в събитието, докато неделя (12 октомври) беше основният състезателен ден с трите по-дълги дистанции – 10 км Garmin Run, 21 км Полумаратон и класическия маратон от 42 км.

Стартът и финалът на всички състезания беше пред Националната художествена галерия, на площад „Княз Александър I“, а маршрутите преминаха през едни от най-живописните и емблематични места на столицата, включително Народното събрание, Ларгото, пл. „Васил Левски“, ул. „Ген. Й. В. Гурко“, ул. „Г.С. Раковски“ и храм-паметник „Александър Невски“.

„Всяка година Wizz Air Sofia Marathon ни напомня колко силна може да бъде спортната енергия, когато обединява хората. Тази година имах привилегията да тичам редом с хиляди участници от България и целия свят, и беше наистина вдъхновяващо да усетя енергията и единството, които отличават това събитие. Гордеем се, че маратонът продължава да се развива и да отразява ценностите на Wizz Air – решителност, приобщаване и радостта от откриването. За нас е привилегия да допринасяме за инициатива, която насърчава здравето, туризма и усещането за свобода, което както тичането, така и летенето носят“, сподели Иън Малин, главен финансов директор на водещата нискотарифна авиокомпания.

Всички успешно финиширали бегачи получиха медал, а за основните дисциплини бе предвиден награден фонд с финансови награди за класиралите се от първо до десето място.

Освен това, Wizz Air насърчава участниците да се присъединят към колкото се може повече спонсорирани от авиокомпанията маратони (WIZZ Run Series) в Европа през 2025 г. и да трупат точки за всеки изминат километър (1 пробяган км = 1 точка). Най-добрите бегачи при мъжете и жените с най-много точки получават по четири абонамента All You Can Fly за една година. Класиралите се на второ място получават ваучер на авиокомпанията на стойност 1000 евро, а тези на трето място – ваучер на стойност 800 евро.