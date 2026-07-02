Само след няколко дни една от най-големите фигури в историята на рок музиката ще се качи на една от най-красивите концертни сцени в Европа. На 6 юли Робърт Плант и Saving Grace ще превърнат Античния театър в Пловдив в домакин на една от най-очакваните музикални вечери на лятото.

Бившият вокалист на Led Zeppelin пристига в Пловдив с групата Saving Grace и заедно ще представят песни от едноименния си албум по време на концерта “All That Glitters…” на 6 юли. Вратите на Античния театър отварят точно в 20:00 ч., а Робърт Плант ще излезе на сцената в 21:00 ч. Последни бройки билети за концерта “All That Glitters…” може да намерите в мрежата на Ticket Station.

Снимка: Getty Images

Saving Grace носи името на групата музиканти, които свирят с Plant от 2019 г. Групата се появява случайно, докато Робърт Плант и Мат Уорли се събирали да свирят за собствено удоволствие. Постепенно започнали да привличат и други музиканти и така започнали да свирят и пред публика. От непринудените си концерти съвсем естествено стигат и до големите сцени, както и до създаването на албум, който носи името на групата. Той излезе миналата година и е единствен към момента. Включва 10 песни, които представляват подбрана колекция кавъри. Идеята за него се появява по време на пандемията, а началото на записите дава песента “Gospel Plough”.

В албума място намират песни като “Chevrolet” на Memphis Minnie, мечтателната “It’s a Beautiful Day Today” на Moby Grape, фолклорните “As I Roved Out” и “I Never Will Marry”, “Soul of a Man” на Blind Willie Johnson и вълнуващата “Everybody’s Song”. Интимни, емоционални и трансцедентални - така западният медиен свят описа записите на Saving Grace.

Редом до Робърт Плант на сцената застават прелестната Сузи Диан (вокали и акордеон), Оли Джеферсън (барабани, перкусии), Тони Келси (китара), Барни Морс-Браун (виолончело) и Мат Уорли (банджо, китара, куатро). Това са все талантливи музиканти, които по прекрасен начин оформят перфектна симбиоза между мощния глас на вокалиста на Led Zeppelin, мелодичните композиции и различните музикални инструменти.

След броени дни българската публика ще има възможност да чуе и види Плант със зверския си глас, който превърна песни като “Stairway To Heaven”, “Kashmir” и “Whole Lotta Love” в етикет за рок музиката, в по-различна светлина - с по-смирено, но все така въздействащо звучене и присъствие. На 6 юли той заедно с групата Saving Grace ще изпълнят песните от едноименния им албум на великолепната сцена на Античния театър на фона на залеза, съобщават организаторите от Fest Team.

Последни бройки билети за концерта “All That Glitters…” може да намерите в мрежата на Ticket Station. Актуална информация за събитието следете тук.