На 16 април от 19:00 ч. в зала „България“ Софийската филхармония представя концерт с рядко изпълнявана солистична програма за виола и едно от най-съкровените духовни произведения в музиката на късния романтизъм.

Солист е Сара МакЕлрави – виолист с международна кариера и ярко сценично присъствие, а на диригентския пулт застава Ни Фан, чиито интерпретации се отличават с прецизност, дълбочина и фин усет към оркестровия цвят.

Програмата започва с „Концертна рапсодия за виола и оркестър“, H.337 от Бохуслав Мартину – произведение, в което виолата излиза от сянката си и заема централно място със своя тъмен, топъл и човешки тембър. Създадена в края на живота на композитора, рапсодията съчетава неокласическа яснота с лична, почти изповедна интонация.

Във втората част на вечерта ще прозвучи Реквиемът от Габриел Форе – едно от най-разпознаваемите и обичани духовни произведения, което избягва драматизма и страха от смъртта, за да предложи утеха, светлина и покой. В изпълнението участват солистите Елена Мехайджийска и Джанер Акгюн, оркестър и Националният филхармоничен хор, чиято звукова плътност и стилова култура са ключови за въздействието на творбата.

Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим. Концертът обещава вечер, в която музиката говори тихо, но остава в сърцето завинаги.



Канадската цигуларка и виолистка Сара МакЕлрави има впечатляваща международна кариера в Европа, Северна Америка и Азия. Нейният божествен звук, изящно изваян (The Prague Post) и емоционална дълбочина и изразителна интимност (Kleine Zeitung) я утвърждават сред най-завладяващите солисти и камерни музиканти на своето поколение.



През последното десетилетие тя е свирила с изтъкнати оркестри в Европа, Азия и Северна Америка, включително Хелзинкската филхармония, Симфоничния оркестър на град Бирмингам, Хановерския държавен симфоничен оркестър, Филхармонията на Грац, Кралската филхармония на Ливърпул, Варшавската филхармония, Гуанджоуския симфоничен оркестър, Филхармонията на Неапол, Руския национален оркестър и Камерния състав на Симфоничния оркестър на Баварското радио, както и мн.др. Сред последните акценти в дейността ѝ е световната премиера на Концерта за виола и оркестър ,„Трансцендентна любов“, написан за нея от Бенямин Юсупов, приветстван като открояваща се нова творба в репертоара за този инструмент.



През сезон 2025/2026 МакЕлрави дебютира с Немската държавна филхармония на Рейнланд-Пфалц, Симфоничния оркестър на Милано под диригентството на Корнелиус Майстер, Загребските солисти, Оркестъра на Макао и Камерната филхармония на Джъдзян (Ханджоу, Китай), където изпълнява специално направен аранжимент на Сонатата за виола от Шостакович под диригентството на Джанпинг Циян. Тя се завръща и в Йерусалимския симфоничен оркестър за турне в Полша и Литва.



През този сезон стартират и два нейни звукозаписни проекта, включващи ново произведение от израелския композитор Юри Бренер, както и концерт за виола от арменския композитор Тигран Мансурян с Арменския държавен симфоничен оркестър и диригент Сергей Смбатян.



Също толкова изявен камерен изпълнител, МакЕлрави дебютира на фестивали в Ставангер (Норвегия) и Брюг (Швейцария), изпълнявайки „Дивертименто“ за струнно трио на Моцарт с Еманюел Чекнаворян и Джеремиас Флийдъл. Тя се завръща в Herbstgold Festival (фестивал „Есенно злато“) в двореца Естерхази в Айзенщат (Австрия) и SoNoRo Festival в Будапеща. Продължава международното си турне с „Вариации на Голдберг“ за струнно трио на Бах заедно с цигуларя Юлиан Рахлин и виолончелиста Борис Андрианов, с изпълнения в зала „Уигмор“ (Лондон), Концертгебау (Амстердам), Театро дела Пергола (Флоренция) и Консерваторията „Верди“ в Милано.



Като цигуларка е сред основателите на струнен квартет „Линден“ (2009 – 2015), пътува много из Северна Америка, има резидентни места в Йейлския университет и Музикалния институт в Кливланд и печели най-високите награди на конкурса на американската Гилдия на концертните артисти и конкурсите за камерна музика „Fischoff“ и „Coleman“ (САЩ).



През 2014 Сара МакЕлрави основава Обществото за камерна музика в Мексико – организация, която има за цел да представя световни образци на камерната музика в Мексико Сити. Като артистичен директор тя кани изтъкнати артисти от Северна Америка, които свирят и водят образователни програми за талантливите млади мексикански музиканти.



Истински гражданин на света, МакЕлрави е живяла в Канада, Съединените щати, Мексико и Австрия, и пътува почти 300 дни в годината по петте континента. Двойната ѝ идентичност като цигулар и виолист отразява нейната артистична философия: вкоренена в традицията, но отворена към новото, еднакво у дома си както в музиката на Бах, така и в световните премиери. Водена от неутолимо любопитство, тя приема живота си като изследовател – на звука, културата и човешките връзки – и черпи вдъхновение от публиката, традициите и срещите, които непрекъснато оформят пътя ѝ.



Свири на цигулка „Ferdinando Gagliano“ (1791) и виола „Lorenzo Storioni“ (1785) , предоставена ѝ от фондацията „Dkfm. Angelika Prokopp Privatstiftung“, Виена (Австрия).

Ни Фан е артистичен директор и главен диригент на Симфоничния оркестър на Съчуан и професор в Китайската консерватория за музика. Получава следдипломна степен (Konzertexamen) по дирижиране от Висшето училище по музика Саар (Германия). Гостуващ научен сътрудник е в Университета за наука и технологии Хуачжун и е постоянен диригент на Китайския младежки филхармоничен оркестър.



Ни Фан започва музикалното си обучение на четиригодишна възраст с уроци по пиано, а на десетгодишна възраст и с ударни инструменти. През 2010 продължава обучението си в магистърската програма в Музикалното училище „Ханс Айслер“ в Берлин и като изпълнител на ударни инструменти печели престижни отличия.



Дирижиране учи при проф. Мануел Наври. Още по време на следването си получава високо признание от водещи фигури, включително Маркус Франк (артистичен директор и главен диригент на Оперния театър в град Десау в Саксония-Анхалт, Германия), френския диригент Жан-Филип Вюрц и професор Сиан Едуардс в Кралската музикална академия в Лондон.



Ни Фан е дирижирала много оркестри, включително Арменския държавен симфоничен оркестър, Духовия оркестър в Саксония, ансамбли за съвременна музика – Zaafran, Adapter и LUX:NM в Берлин, Ансамбъл Ö в Цюрих, Филхармонията в Шанхай, Симфоничния оркестър в Пекин и редица известни филхармонии и симфонични оркестри в Китай. С Анхалтската филхармония в Десау две поредни години участва в известния фестивал Impuls. Осъществила е множество световни премиери на съвременни произведения.



В началото на 2019 тя дирижира три опери, копродукция на Deutsche Oper Berlin и Музикалното училище „Ханс Айслер“ в Берлин, които получават широко признание. През юни с.г. участва като музикален директор в продукцията на голям фестивал за съвременна музика. Като гост-професор е водила майсторски класове по дирижиране в Берлинския университет по изкуствата и Висшето училище за музика Саар.



Сред отличията ѝ са наградата Prix Montblanc за изключителни постижения от млади музиканти и наградата за млад музикант Start-up! Music в Германия.



През последните години Ни Фан е участвала многократно на големи фестивали като Китайския международен музикален фестивал, в Германия – в Мекленбург-Предна Померания и Kissinger Sommer, Пролетния фестивал в Будапеща (Budapesti Tavaszi Fesztivál). Работи с Берлинската филхармония, Концертхаус Берлин, Берлинската държавна опера, Дойче опер Берлин, Щатстеатър Брауншвайг и др. Дълбоко отдадена на благотворителната дейност, тя дирижира десетки концерти в цяла Европа. Берлинските медии я определят като един от най-обещаващите и далновидни музиканти от своето поколение.



Наскоро Ни Фан успешно дирижира юбилейните балетни представления по случай 60-годишнината на The Red Detachment of Women (Червеният отряд на жените) в Националния балет на Китай, световната премиера на оригиналния балет Dream of the Red Chamber (Сън в червената стая), както и постановки на „Лебедово езеро“, „Жизел“, „Малката русалка“ и „Пепеляшка“. През февруари 2025 е поканена да дирижира Младежкия симфоничния оркестър FSMCV в Двореца на изкуствата „Кралица София“ във Валенсия, където с голям успех представя Симфония № 9 на Бетовен и световната премиера на Marcha a la Real Senyera (Марш в чест на кралската Сениера – знамето на Каталуния) от Хуан Мануел Гомес де Едета. Била е член на журито на Международния конкурс за дирижиране „Хачатурян“ и Международния конкурс за дирижиране LLíRIA (Испания).



В края на 2025 Ни Фан дирижира турнето на Арменския държавен симфоничен оркестър в Китай. През 2026 предстоящите ѝ сътрудничества включват още Краковската опера (Полша), Симфоничния оркестър „Пирасикаба“ (Бразилия) и Филхармоничния оркестър „Бока дел Рио – Веракруз“ (Мексико).



