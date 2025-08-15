Един от най-силните и успешни клубове по кикбокс „СТАР ТИЙМ“ организира и проведе кръгла маса в София, чиято цел бе да насърчи младежите и подрастващите да спортуват. Събитието е част от проекта „Ударът на промяната“, по Национална програма за младежта /2021-2025/ към Министерство на младежта и спорта по договор 25-00-8/14.05.2025 и проектно предложение НПМ-2-018-ТО4/2025.

В проявата взеха участие младежи и подрастващи, но също и популярни спортисти, като световноизвестните шампиони по бойно самбо Румен Димитров и Росен Димитров – президент на Българска федерация по самбо, емблематичната биатлонистка Надежда Алексиева – медалистка от Зимни олимпийски игри в Албервил и проф. Красимир Петков – ректор на Национална спортна академия „Васил Левски“.

Шампионите по бойно самбо разкриха как се стига до големия успех и какво е значението на спорта. По думите им, той развива всеки човек и всяка личност, независимо от това дали всички ще станат най-успешните състезатели, но не трябва да има разочарование, ако не вземеш златен медал.

Надежда Алексиева сподели, че всеки трябва да полага усилия ежедневно, да спортува, да е обществено полезен и да се храни правилно. „Активният начин на живот означава редовно участие в физическа активност и поддържане на здравословни навици, които включват движение и упражнения, за да се поддържа добро физическо и психическо здраве", потвърди и проф. Петков. Той препоръча поне 150 минути умерена или 75 минути интензивна аеробна активност седмично, както и упражнения за сила поне два пъти седмично.

Снимка: Star Team

Участниците в кръглата маса посочиха, че спортната мотивация е част от система от специфични волеви качества, като включва целеустременост, смелост и решителност, въздържаност и самообладание, индивидуалност и самостоятелност, упоритост и настойчивост.

Предстои обучение за подготовка на младежки посланици в област Благоевград – гр. Разлог в края на месец август.