Гост в рубриката „Господари на добрия вкус“ на bTV Radio бе шеф Владислав Пенов, който има над 20 години професионален опит в кухнята и за когото създаването на ястия е изкуство! Шеф Пенов е член е на JRЕ – престижна европейска организация за готвачи и ресторантьори, която съществува вече половин век.

Шеф Пенов разказа пред шеф Николай Немигенчев, че от първия си ден в кухнята е заел, че готвенето е неговият живот и не съжалява за избора си, въпреки трудностите. „Зарежда ме да видя усмивката на хората, за които готвя!“, каза още шеф Пенов. Той се върна и към спомените си от своя стаж в ресторант със звезда на Michelin в Дания, където се е научил на желязна дисциплина и организация.

Какво означава денят ти да започва със „сапунка“?

Какво ще изкара България на кулинарната карта на света?

Вкусен ли е шоколадовият десерт с чипс от рибешка кожа?

Всичко това ще разберете от интервюто на шеф Николай Немигенчев с шеф Владислав Пенов.

Линк към двете части на интервюто:

Рецептата на шеф Владислав Пенов за бъркани яйца с препечен квасен хляб и маринован паламуд.

Необходими продукти: 3 яйца, 30 гр. масло, препечен квасен хляб, маринован пушен паламуд и маринован червен лук.

Слагате яйцата и студеното масло в студена касерола, включвате котлона на умерена температура и започвате да бъркате. В момента, в който яйцата започват да се готвят, дърпате касеролата от котлона. И така, няколко пъти, докато яйцата не станат кремообразни. Препичате филия квасен хляб, заливате я с яйцата, подреждате отгоре паламуда и лука и се наслаждавате на вкусното ястие!