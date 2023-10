София ще бъде световна столица на спорта за 2024 г. Това стана ясно по време на официалния старт на инициативата. Той бе даден в присъствието на авторитетни европейски лидери, общински съветници, прочути спортисти-медалисти, общественици и представители на подкрепящи инициативата клубове, общности и организации. Представители на 10 държави и част от шефовете европейския масов спорт бяха запознати с Програмата и приоритетите на София като „световна столица на спорта през 2024 г.“. Сред тях бе Джан-Франческо Лупатели - президент и основател на Асоциацията на европейските градове и столици на спорта ACES EUROPE.

Министерства и институции са ангажирани в Организационния комитет, като се откроява ролята на Национална спортна академия „Васил Левски“. По какъв начин учебното заведение ще съдейства с домакинство в дейностите по инициативата „София -световна столица на спорта“, както и ще работи за въвеждането на олимпийско образование в средния курс на обучение. Чуйте още от проф. Лозан Митев – председател на УС на Национална спортна академия „Васил Левски“:

Сред елитните наши спортисти, които подкрепят инициативата „София -световна столица на спорта- 2024 г“., са Стойка Кръстева, Евгения Раданова, Йоана Илиева, Ренета Камберова, Невяна Владинова, Александра Фейгин, Жасмина Свиленова, Олга Храмова и др.

Чуйте Световната рекордьорка в шорттрека и 7-кратен абсолютен европейски шампион Евгения Раданова:

За насърчаване на масовия спорт се обяви и младата звезда на световната фехтовка Йоана Илиева.

Преди три години тя бе лице на инициативата „София – европейска столица на спорта“:

Предстои галацеремония за връчване на знамената за градовете, определени за столици на спорта за следващата година. Тя ще се проведе на 7 декември 2023г. в Европейския парламент в Брюксел.