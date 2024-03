България продължава да има своя голям шампион в ски ориентирането в лицето на Станимир Беломъжев, който преди броени дни завърши поредния си силен сезон с редица престижни класирания за Световната купа. През януари той спечели и сребърен медал от Световното първенство в Австрия, като записа много стабилни резултати и в последния кръг от Световната купа в Естония, където спечели и сребро в спринта.

Какви са основните тънкости в този сложен, комплексен и любопитен спорт, има ли формула как се става шампион и кои са детайлите, които печелят състезания по ориентиране – всичко това може да чуете в интервюто на Беломъжев в рубриката ,,До последната секунда’’ по bTV Radio.

Станимир Беломъжев вече години наред продължава да оставя трайни следи в ски ориентирането. Той е двукратен Световен шампион, носител на Световната купа, три пъти Европейски шампион и носител на още десетки медали за страната ни от големи международни състезания. Въпреки че започва кариерата си като ски бегач, най-големите му успехи идват именно в ски ориентирането. Занимава се също и с маунтин байк ориентиране и ориентиране.