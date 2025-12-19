За първи път през този сезон Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт за събота (20.12.2025 г.), неделя (21.12.2025 г.) и понеделник (22.12.2025 г.). В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

Мярката се въвежда във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за образуване на мъгли и потенциал за задържане на замърсители (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

За втора поредна година администрацията на Васил Терзиев адресира проблема превантивно, въз основа на прогнозни данни, а не реактивно, както е била практиката в миналото. Въпреки че по данни на НИМХ се очаква периодът на безветрие да приключи в понеделник, мярката остава в сила и през първия ден от новата седмица, за да се осигури нейната максимална ефективност.

“Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме”, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Зеленият билет е на стойност 1 лв., важи за цял ден и може да се закупи по следните начини:

С валидация на банкова карта в превозното средство. От водачите в превозните средства. Онлайн през уебпортала на ЦГМ. От касите на ЦГМ и Метрополитен – на хартиен носител или като електронен билет, зареден в картата ви.

Зеленият билет ще важи и за нощния градски транспорт, а отговорите на други често задавани въпроси ще бъдат публикувани на сайта на ЦГМ.

Комплекс от мерки: Стратегия срещу основните замърсители

Въвеждането на Зелен билет е една от мерките, която Столичната община прилага за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в града. Комплексният подход адресира основните източници на замърсители през зимния сезон: автомобилните емисии и битовото отопление на твърдо гориво, нерегламентираното горене на отпадъци, замърсяването от строителство и вторичното разпрашаване от уличните платна.

Стратегически мерки – Нискоемисионни зони (НЕЗ)

НЕЗ за автомобили: В сила е за трета поредна година - от 1 декември 2025 г. с разширен териториален обхват ("Голям ринг"). Мярката има за цел да намали емисиите на азотен диоксид и да понижи стойностите на ФПЧ, образувани от трафика.

Контрол и резултати: До момента Столичният инспекторат е изпратил 976 покани за получаване на актове до нарушители, като са връчени 41 бр. актове (38 бр. за "Малък ринг" и 3 бр. за "Голям ринг").





До момента, в рамките на два завършени проекта с европейско финансиране, са подменени над 15 000 уреда на твърдо гориво в 11 127 домакинства. В резултат са спестени над 219 тона годишно емисии на прахови частици (ФПЧ)

Текуща програма: В момента се набират предварителни заявления по нова програма за подмяна на отоплителните уреди (ПОС 2021-2027), като до момента са получени над 4 500 заявления. В резултат на изпълнението на този проект се очаква да бъдат спестени допълнително 220,8 т/год. емисии на ФПЧ.

Допълнителни извънредни мерки и засилен контрол

В дните с прогноза за високи нива на ФПЧ, като предстоящия уикенд, се активират следните извънредни мерки:

Почистване (Миене и Метене): При подходящи атмосферни условия се предприемат допълнително миене и механизирано метене на уличните платна.

Пример за интензивно почистване в дните с превишения (16.12. – 18.12.2025 г.): Дейности по миене и метене са извършени в районите: Витоша, Овча купел, Младост, Надежда, Сердика, Възраждане, Студентски, Средец, Оборище, Искър, Нови Искър, Кремиковци.





Препоръки за детски заведения: Изпраща се съобщение до всички училища и детски градини с препоръка да се ограничи престоят на децата на открито . Препоръчва се на ръководствата на учебните заведения да следят актуалните данни и при нужда да прилагат мерките, описани в Ръководство “Чист въздух за децата”, разработено съвместно от Столичната община и лекарската мрежа “Въздух за здраве”.

Резултати от общия контрол (Период: 01.12. – 18.12.2025 г.)

За периода от началото на декември до момента са извършени общо 470 бр. проверки по всички източници на замърсяване и са съставени 81 бр. Актове за установяване на административно нарушение (АУАН).

Строителни обекти: 177 бр. проверки и 68 бр. АУАН (за замърсяване на улици, работа без оросяване и др.).

и (за замърсяване на улици, работа без оросяване и др.). Горене на отпадъци: 115 бр. проверки по сигнали в имоти и на открито, при които са съставени 12 бр. АУАН

Призив към гражданите

Столична община апелира към всички граждани за отговорно поведение и съдействие:

Ограничете употребата на лични автомобили и използвайте градски транспорт.

Не горете отпадъци – нито на открито, нито у дома. Това е основен замърсител на въздуха в града.

При съмнение за нарушение, сигнализирайте на тел. 112 или на Столичен инспекторат.

Общината продължава да следи обстановката в реално време. Информация за качеството на въздуха и предприетите мерки е достъпна на air2.sofia.bg