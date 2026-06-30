В дните с високи температури Столична община продължава да призовава гражданите да бъдат внимателни и да се грижат за своето здраве. Наред с препоръките на медицинските специалисти, общината и районните администрации продължават да предприемат мерки в подкрепа на хората през най-горещите летни дни.

В различни райони на София днес ще бъдат организирани пунктове за раздаване на безплатна питейна вода, а след 13:00 ч. ще се оросяват основни улици и булеварди.

На 30 юни безплатна вода ще се раздава на следните локации:

Район „Красно село“

пазар „Красно село“;

пл. „Македония“;

подлезът при бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ и бул. „България“ (при метростанцията).

Район „Слатина“

районът на бившия хотел „Плиска“ – от 12:00 ч.

Район „Витоша“

кръстовището на ул. „Вихрен“ и ул. „Ген. Александър Суворов“.

Район „Триадица“

пешеходната зона на бул. „Витоша“;

Южен парк – II част (до новия фитнес);

парк „Св. Георги“;

зеленият остров в кв. „Манастирски ливади – изток“ (кръстовището на ул. „Шарл Шампо“ и ул. „Златни мостове“).

Район „Искър“

парк „Дружба“;

бул. „Проф. Цветан Лазаров“ – при параклиса.

Район „Сердика“

Централна гара;

районът до Централна автогара;

пл. „Лъвов мост“;

градината „Майчин дом“ на бул. „Христо Ботев“.

Район „Лозенец“

бул. „Драган Цанков“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“;

бул. „Черни връх“ и ул. „Филип Кутев“.

Район „Оборище“

пред Националната библиотека;

спирка „Театрална“ при парк „Заимов“.

Район „Младост“

ДКЦ 25 в ж.к. „Младост 3“;

районът на пазара и изхода на метростанцията в ж.к. „Младост 1“.

Район „Средец“

базиликата „Св. София“ (кръстовището на ул. „Париж“ и ул. „Оборище“);

пл. „Славейков“.

Район „Илинден“

Търговски център „Глобус“ (спирка „Оряхово“);

Националната кардиологична болница;

Центърът за административно обслужване на район „Илинден“.

Район „Връбница“

метростанция „Обеля“ – от 13:00 до 16:00 ч.

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Освен пунктовете за безплатна вода, Столичната община продължава и оросяването на уличните платна. След 13:00 ч. днес автоцистерните ще бъдат на терен, за да обработят 58 основни пътни участъка в различни райони на София. Дейността се извършва върху предварително почистени улични платна и има за цел да охлади пътните настилки, да намали запрашаването и концентрацията на фини прахови частици във въздуха през най-горещите часове на деня.

Оросяването обхваща ключови транспортни артерии като бул. „Цариградско шосе“, бул. „България“, бул. „Сливница“, бул. „Черни връх“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Царица Йоанна“, „Ломско шосе“, както и централни улици и основни пътни връзки към различни райони на града.

Столичната община напомня, че според специалисти рискът за здравето е най-висок в часовете между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчително е гражданите да ограничат престоя си на открито, да приемат достатъчно течности, да носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила, както и да обръщат специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

Общината отново призовава да не бъдат оставяни деца или домашни любимци в паркирани автомобили, където температурата може да достигне опасни стойности за минути.

Мерките за ограничаване на последиците от високите температури продължават. Столичната община апелира към гражданите да бъдат внимателни, да пазят себе си и да оказват съдействие на хората, които са най-уязвими в горещите дни.