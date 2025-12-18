Летище "Васил Левски" – София вече е част от световната инициатива за подкрепа на хора със скрити увреждания „Слънчогледът“ (Hidden Disabilities Sunflower). Така летището въвежда нов стандарт за обслужване като осигурява спокойно, разбиращо и безпрепятствено пътуване за хората със скрити увреждания. Аеропортът на София става първият в България и се нарежда сред повече от 325 летища по света, които са членове на инициативата.

„Горди сме, че сме част от мрежата Hidden Disabilities Sunflower и по този начин потвърждаваме амбицията си да се превърнем в 5-звезден регионален хъб, който осигурява достъпно пътуване за всички.“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Пол Уайт, главен изпълнителен директор на Hidden Disabilities Sunflower, заяви: Изключително сме развълнувани от обявлението на летище ,, Васил Левски"- София, че става първото летище в България, което се присъединява към глобалната мрежа „Слънчогледът“ в подкрепа на пътници и служители с невидими увреждания. Летището дава водещ пример, като внедрява обученията на „Слънчогледът“, за да гарантира, че носещите символа се чувстват забелязани и разпознати, като по този начин демонстрира ясен ангажимент към приобщаването на хората с увреждания и създаването на приветлива среда за всички.“

Програмата "Слънчогледът" използва специфични зелени баджове или брошки с изображение на слънчоглед като ненатрапчив символ на скрити увреждания, включително аутизъм, деменция, тревожни разстройства и други. Когато служител на летището види този символ, той знае, че пътникът може да има потребност от допълнително време и търпение, по-ясни инструкции или помощ при преминаване през проверките за сигурност.

За да гарантира най-високо ниво на подкрепа, летище "Васил Левски"- София се присъединява към Hidden Disabilities Sunflower с партьорството на сдружението "Аутизъм днес", което е фокусирано върху създаването на специализирани центрове за предоставяне на висококачествени социални услуги за деца и младежи с аутизъм. Експерти от "Аутизъм днес" проведоха присъствени семинари, така че всеки служител на летището да подхожда със знание, разбиране и съпричастност към пътниците със скрити увреждания.

Обозначителните знаци на инициативата "Слънчогледът" (баджове, гривни, брошки), са достъпни за всички пътници със скрити увреждания. Пътуващите могат да ги получат при поискване от пунктовете "Сигурност" на Терминал 1 и Терминал 2, които са обозначени със символа.

В рамките на проекта за изграждане на новия Терминал 3, СОФ Кънект планира създаването на специализирана „Сензорна стая“ – спокойно място, което да предложи на пътниците със скрити увреждания среда за почивка и максимален комфорт