Над 7 800 евро събраха студенти от благотворителен футболен турнир под мотото „Под едно слънце“, проведен между ветераните и футболни легенди на ЦСКА и ПИРИН. Средствата са дарени на „Фондация Слънчеви Деца 2024“.

Събитието се състоя на 21 март - Международния ден на хората със синдром на Даун, на стадион "Христо Ботев“ в Благоевград. Организатори бяха студентите от спортен клуб „Олимпикс“, най-голямата спортна организация към Американския университет в България, със съдействието на клуба за американски футбол „ Благоевградски Грифони“, също част от АУБ, и с огромната подкрепа на Българския футболен съюз.

Събраната сума ще бъде използвана за изграждането на най-големия детски център в България и на Балканите – място, където децата със Синдром на Даун и други специални потребности ще могат да се развиват, учат и социализират в подходяща и подкрепяща среда.

Обединени от каузата, в откриването на събитието участие взеха заместник-кметът по младежта и спорта на Община Благоевград Станислав Кимчев, който изрази увереност, че мачът ще завърши с победа за човечността, съпричастността и доброто. Деканът на студентите към АУБ Сабина Вийн описа събитието като празник на индивидуалната вътрешна красота и на радостта от това да сме заедно. Управителят на „Фондация Слънчеви Деца 2024“ Илиян Каялов благодари на студентите и на всички, взели участие в осъществяването на слънчевата кауза.

Благотворителната инициатива „Под едно слънце“ имаше за цел не само да създаде спортен празник, но и да отправи послание за толерантност и подкрепа към хората със синдром на Даун, събирайки на едно място граждани, футболни фенове и ангажирани с добротворството хора.

Силно емоционален момент преди началото на мача беше изпълнението на химна на България от слънчевото момиче Вяра Чобанова. Тя докосна сърцата на всички присъстващи и създаде силно усещане за единство и съпричастност.

Срещата започна с минута мълчание в памет на легендите на ЦСКА - Димитър Пенев, Георги Велинов, Иван Зафиров и Стоян Йорданов – личности, оставили своята следа в българския футбол и вдъхновение за поколенията.

Като част от състава на ФК Пирин на терена излязоха Георги и Борислав Бачеви, Ивайло Кепов, Веселин Стойков, Иван Цветков и Светослав Дяков.

ЦСКА бе с капитан Радослав Здравков, с участие на ветераните Петър Занев, Константин Мирчев и Тодор Кючуков. Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов също присъства.

За уникалната атмосфера на събитието допринесоха ансамбълът, който пресъздава българския дух - ансамбъл „Пирин“ – Благоевград, очарователната поп фурия Дивна и младата изгряваща звезда Преси.

Възпитаниците на Американския университет в България благодарят сърдечно за подкрепата на всички свои партньори, които повярваха в каузата им и застанаха зад тях с името, позициите си и големите си сърца. Марио Боянов, президент на спортен клуб „Олимпикс“ и организатор на събитието, изрази надежда инициативата да се превърне в традиция и през следващата година отново да обедини хората в подкрепа на „слънчевите деца“.

Партньори на събитието: Община Благоевград, Български футболен съюз, ФК ЦСКА, ФК Пирин. Медийни партньори: bTV Radio и Радио N-JOY.

Новото, което предстои

Олимпикс и Олимпиадата

Спортна олимпиада в Благоевград 18 – 19 април

Клуб “Олимпикс” организира най-голямата студентска олимпиада в страната, включваща 18 спортни дисциплини и посрещаща над 1000 участници ежегодно.

Каузата

Да помогнем на Тихомир да проходи

Както всяка година, така и тази, олимпиадата ще бъде обвързана с благотворителна лична кауза. Този път инициативата е в подкрепа на 3-годишния Тихомир, който живее с детска церебрална парализа. Организаторите вярват, че с общи усилия можем да направим живота, дори и на един човек по-светъл! Нека да повярваме в доброто заедно!

Очакваме ви!

За повече информация и регистрация: https://aubgolympics.com/