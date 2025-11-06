СОФ Кънект обявява началото на етапа Предварителна квалификация (Pre-Qualification – PreQ) в тръжната процедура за „Проектиране и изграждане на нов Терминал 3, предтерминално пространство, транспортен център и модернизация на съществуващия Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София”.

Етапът стартира днес, 6 ноември, като подаването на документи ще продължи до 19 декември 2025 г.

На този етап СОФ Кънект ще определи и допусне до подаване на оферти компании с доказан технически, финансов и организационен капацитет, както и с опит в изпълнението на проекти за летищна инфраструктура от сходен мащаб.

Подробна информация, включително срокове, изисквания за подаване на документи и критерии за оценка, се съдържа в официалната документация за етап „Предварителна квалификация“, като същата ще бъде предоставена след изпращане на надлежно подписано Споразумение за конфиденциалност. Подробни инструкции за надлежното попълване, подписване и изпращане на Споразумението за конфиденциалност са публикувани на интернет страницата на СОФ Кънект https://sofia-airport.eu в раздел Бизнес, секция Тръжни процедури. Достъп до официалната документация ще бъде предоставен чрез Портала за тръжни процедури на СОФ Кънект https://procurement.sof-connect.com/ след получаване от страна на СОФ Кънект на подписаното Споразумение за конфиденциалност и регистрация в Портала.

След приключване на етапа по предварителна квалификация одобрените кандидати ще бъдат поканени да подадат ценови и технически оферти.

„Това е най-мащабният проект за развитие на публична инфраструктура, който предстои да се реализира в страната през следващите пет години. Убедени сме, че към него ще проявят интерес компании с доказана експертиза и успешно реализирани големи инфраструктурни проекти, за да може през 2031 г. България да има лeтище от световна класа.“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект при старта на тръжната процедура в края на юни.

Над 40 чуждестранни и български компании заявиха интерес за изграждането на Терминал 3 към 15 октомври когато беше крайният срок за подаване на заявления.