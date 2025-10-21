Какво се случва, когато две художнички рисуват едновременно върху едно платно – едната с лява, другата с дясна ръка? Когато не просто създават изкуство заедно, а го преживяват като едно цяло? Отговорът е „Tornado Twins“ – артистичният тандем на Елена и Стефания Иванови, чиято съвместна изложба „Мост между реалности“ може да бъде видяна в зала 3 на Дома на културата „Красно село“ до 30 октомври, а входът е свободен.

Елена и Стефания Иванови не само създават платната си заедно – те споделят стил, визия и философия. „Ние винаги възприемаме изкуството си като общо, като една хармонична цялост“, казват двете. Псевдонимът Tornado Twins идва от света на танците, но описва и художествения им процес: вихрен, емоционален, енергичен – торнадо от цветове, усещания и импулси.

Те определят стила си като „цветен фантастичен реализъм“ – въображаем свят, в който има светлина дори и там, където е невидима за окото. „Изкуството трябва да носи високи вибрации. Ако една картина е депресираща, да я гледаш у дома е мазохизъм“, споделят с усмивка. Затова техните творби носят усещане за надежда, хармония и живот.

Специален акцент в изложбата е колаборацията с фотографа Антон Марчев – серия фотографии, трансформирани от близначките чрез цвят и живопис. „Антон ни казва: „Ето това е светът“. А ние отговаряме: „И светът е прекрасен“. споделят талантливите художнички.

Изложбата е повече от визуално преживяване – тя е покана към светлината. „Най-голямата ни цел е зрителят да се усмихне от сърце“, казват Tornado Twins. А това, което ги свързва в изкуството? Самото изкуство.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Елена и Стефания Иванови /Tornado Twins/: