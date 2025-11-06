Общо 26 научноизследователски проекта, от които 9 международни, ще бъдат реализирани по време на 34-тата Българска антарктическа експедиция. Първата група логистици и учени от тазгодишната експедиция заминава за българската база на о. Ливингстън утре, а българският военен научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ ще отплава на 7 ноември. Очаква се корабът да бъде в морето общо 150 дни, като преходът до Антарктика ще продължи около 45 денонощия.

За четвърта поредна година българската мисия получава подкрепа от Kaufland България, които вече натовариха 27 тона хранителни продукти на българския кораб. Така общата подкрепа на даренията от ритейлъра от старта на съвместната инициатива възлиза на 100 тона.

Научната програма на експедицията е по-мащабна от всякога и обхваща ключови теми за бъдещето на планетата. Изследванията ще помогнат за по-задълбоченото разбиране на климатичните промени, движението на ледниците и динамиката на морските течения, както и ще разкрият нови знания в областта на микробиологията, минералогията и слънчевата активност. Особено силен акцент тази година е поставен върху океанографските проучвания, като повече от десет проекта изследват поведението на Южния океан и неговата роля за глобалния климат.

„Много от нашите изследвания имат пряко практическо приложение. От Антарктида зависи климатът на цялата планета – оттам зависи нашият живот и нашата прехрана. Затова това, което правим там, е важно не само за науката, а и за бъдещето на хората. Подкрепата на Kaufland България е безценна, защото ни позволява да се съсредоточим изцяло върху научната си мисия и да продължим да развиваме българското присъствие на Ледения континент,“ сподели председателят на Българския антарктически институт и ръководител на експедициите проф. Христо Пимпирев по време на пресконференция на сцена „Централни хали“ в София.

От 15 ноември до 6 март българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън ще работят над 60 души от различни държави – учени, логистици, строители и специалисти, които ще се грижат за поддръжката, развитието и реализацията на научните проекти. Основна задача тази година е завършването и частичното оборудване на новата научна лаборатория с площ от 400 квадратни метра. С нея ще се увеличат и възможностите за провеждане на теренни изследвания в областта на климатологията, биологията и геонауките.

Сред важните постижения от предходната експедиция е достигането на остров Смит – най-високата точка на целия архипелаг на Южните Шетландски острови. Там български учени за първи път проведоха геоложки проучвания и откриха тюркоази в скали, изнесени от 70 км дълбочина на повърхността, които се отличават с високо съдържание на ценни минерали. Така българският екип се нареди сред малкото изследователи в света, достигали до този изолиран и труднодостъпен остров.