Александровска болница е създадена преди 147 години. Тя е изградена на павилионен принцип, като част от сградите са издигнати скоро след създаването ѝ, а други - в началото на ХХ век. Сградният фонд на УМБАЛ „Александровска“ се състои от 24 сгради, строени в периода 1898–2009г. Общата застроена площ на сградния фонд на болницата се състои от 25 025 м2 и 85 692 м2 – разгърната застроена площ. През годините са реализирани множество различни по вид и обхват ремонтни дейности в почти всички сгради на болницата със собствени и отпуснати от Министерство на здравеопазването средства или с финансиране по проекти. Поддръжката и ремонтът на тези сгради е сериозно предизвикателство пред всяко ръководство, особено през последните 40 години при реална и трайна липса на достатъчен ресурс за капиталови инвестиции. Мениджмънтът на болницата е изправен пред сериозно противоречие – сградният фонд е практически неизползваем в необходимия капацитет предвид различните архитектурни увреди, свързани с амортизация на конструкцията и необходимостта от модернизиране на старите здания за създаване на условия за работа на служителите и лечение на пациентите, които към момента са изключително тежки, почти абсурдни.

Сградите, които се нуждаят най-спешно от ремонт са тези, в които се помещават клиниките по Алергология (построена в края на ХІХ в.), по Кожни и венерически болести, по Хематология, по Ендокринология, по Пропедевтика на вътрешните болести, по Физикална медицина и рехабилитация, както и Отделението по дензитометрия. Сградата на пропедевнитаката се намира на символичния вход на болницата - откъм Арката на ул. „Св. Георги Софийски“. Тя е сред първите, строени специално за «Александровска» през 1884г., достроена през 1918г. и надстроявана през 1926г. През 142-годишното си съществуване, сградата е претърпяла сериозни щети по време на бомбардировките над София през 1945г., ремонтирана е многократно, предприемани са различни намеси в носещи и неносещи конструктивни елементи, което затруднява още повече ремонтирането ѝ.

Сградата на пропедевтиката, както и целият комплекс на Александровска болница е със статут на паметник на културата. По предварителна оценка на сертифициран архитект за проектиране на сгради-паметници на културата - цялостен ремонт на пропедевтиката, включително топлоизолация, би възлязъл на повече от 10 млн. евро. Лечебното заведение не разполага с подобен собствен ресурс за осъществяване на пълен основен ремонт на цялата сграда.

През годините до Министерството на здравеопазването е изпращана значителна по обем информация за състоянието на всяка една от клиниките заедно с доклади за състоянието на инфраструктурата на болницата с програма за реализиране на поетапни строително-ремонтни дейности. До момента са без сериозен резултат. Настоящото ръководство продължава да търси възможности за реализирането и финансирането им.

Дарените средства ще се използват за осигуряване на по-добри условия за работа на болничния персонал, за улеснен достъп и комфортен престой на пациентите, потърсили медицинска помощ в лечебното заведение.





Граждани и фирми, които имат готовност и желание за парични дарения, могат да ги преведат по следната банкова сметка за дарения:

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

IBAN: BG05FINV91501017521209

BIC: FINBBGSF

Първа инвестиционна банка АД

На дарителите ще се издават свидетелства за дарение. За осигуряване на максимална прозрачност и отчетност на дарените суми, със заповед на изп. директор на УМБАЛ „Александровска“ ще бъде сформирана комисия за контрол и управление на дарените средства.

УМБАЛ "Александровска" е най-голямата и най-старата университетска болница в страната, в която се осъществява лечението на най-тежките случаи от страната със съвременни методи и технологии, отговарящи на световните стандарти за медицинска грижа. В нея се е осъществило практическото и академичното обучение на голяма част от елитните специалисти на българската медицина. Болницата винаги е заемала челна позиция според класациите на МОН за научна дейност и по време на акредитация е покривала критериите за група "елит" на институциите от категория "Медицински науки, здравеопазване и фармация". Лечебно-диагностичната, трансплантационна, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност се осъществява в 25 самостоятелни клиники, 3 референтни лаборатории, отделения, центрове и консултативни кабинети, някои с уникални функции и значение за страната. Повечето от ръководителите на клинични катедри към Медицински университет – София, както и основната част от координаторите на експертните съвети и комисии към МЗ по отделните клинични дисциплини са лекари и преподаватели от Александровска болница. Голяма част от тях ръководят националните медицински научни дружества и асоциации. Хиляди студенти започват своя професионален път в клиниките на УМБАЛ "Александровска". Тя е болница, в която е спасен животът на стотици хиляди пациенти и бе на първа линия в борбата с Covid-19 от самото начало на пандемията.

Към настоящия момент в лечебното заведение работят 1360 души. От тях 439 са лекарите, 77 от тях са хабилитирани лица /37 професори и 40 доценти/, 191 са едновременно и преподаватели в Медицински университет – София, 133 имат научна степен „Доктор” и 15 - „Доктор на медицинските науки”. Професионалистите по здравни грижи са общо 392. Всички тези служители лекуват близо 40 000 пациенти годишно от цялата страна. Заедно с амбулаторните пациенти (на хемодиализа и такива лекувани и диагностицирани по амбулаторни процедури) и консултираните в Спешно отделение и Диагностично-консултативния център, броят на преминалите болни през лечебното заведение надхвърля 100 000.