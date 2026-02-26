Австрийската столица започна тестови контроли с новите сканиращи автомобили, за да провери дали е платена таксата за паркиране. Софтуерът е програмиран специално за Виена. Автомобилите са оборудвани със специални сензори за разпознаване на регистрационни номера, което позволява цифрова проверка на таксите за паркиране. Една сканираща кола може да провери повече паркирали, отколкото служителите пеша, съобщават от Община Виена - Международни офиси – София.

Процесът е подобен на системата за сканиране с мобилни телефони, използвана от служителите по контрола от години, но е по-бърз и по-ефективен. Служителите, които изминават до 15 км на ден в периферните райони, ще бъдат значително облекчени в работата си от новите превозни средства. Подобни системи се използват вече в други градове като Амстердам, Прага и Париж, осигурявайки модерен, ефективен и справедлив контрол върху паркирането.

Новите сканиращи автомобили се тестват в дванадесет от най-големите по площ виенски райони. Сензорът е монтиран на покрива на автомобила и сканира регистрационните номера, използвайки оптично разпознаване на символи, сравнява ги със съответната база данни и предоставя информация за потенциални нарушения. Информацията не се съхранява, като по този начин се спазват напълно разпоредбите за защита на личните данни. Всяко докладвано предполагаемо нарушение се преглежда ръчно от служител по контрол на паркирането.

Очаква се сканиращите автомобили да бъдат въведени в редовна експлоатация до края на годината. Според Ули Сима, заместник-кмет на Виена по мобилността, използването на сканиращи автомобили е още една стъпка към модерно управление на паркирането в австрийската столица. След въвеждането на платено паркиране в целия град през 2022 г. зоните, които се контролират в града, са почти двойно повече. В същото време платеното паркиране в целия град намали трафика на автомобили и освободи място в обществените зони. Броят на превозните средства с невиенски регистрационни номера е намалял с до 89%, а заетостта на паркоместа е спаднала с до 68% на някои места. Виена използва освободените от коли пространства за създаване на зелени зони и нови велоалеи