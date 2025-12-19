Тази година коледната магия оживява в Kaufland Театрална - най-новият хипермаркет на веригата. В пет поредни дни, точно преди празниците, жителите и гостите на София ще могат да запечатат един от най-желаните зимни спомени - коледно (с)елфи и среща на живо с Дядо Коледа и неговия работлив помощник.

Празничната инициатива ще се проведе от 18 до 22 декември, всеки ден от 18:00 до 19:00 ч. в Kaufland – Театрална на адрес: ул. „Проф. Милко Бичев“ 2. Добрият старец и неговият верен помощник елф ще очакват посетителите до празничната елха в магазина, за да създадат заедно незабравими мигове в разгара на коледното настроение. Магията ще оживее в специално декорирани празнични кътове, създадени за перфектното коледно (с)елфи. Специално участие ще вземе и Театрална къща „Мариета и Марионета“, чийто актьори ще допринесат за още повече вълшебство.

Събитията са част от традиционната празнична програма на Kaufland България, която има за цел да обединява семейства, да създава настроение и да носи поводи за усмивки в дните преди Коледа.

Припомняме ви, че Kaufland България откри първия си хипермаркет в жилищен комплекс в идеалния център на столицата – в район „Оборище". Kaufland-Театрална е 20-ият обект на веригата в София и 70-ият в страната. Инвестицията в новия магазин е над 40 млн. лв., като с нея общите инвестиции в столицата надвишават 600 млн. лева. Дизайнът на магазина се различава значително от класическата визия, характерна за търговските обекти на този бранд, а асортиментът е подбран в унисон със спецификите на района.