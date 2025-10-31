Заместник-министърът на външните работи на Индонезия Ариф Хавас Оегросено се срещна със заместник-министъра на външните работи на България Николай Павлов в Джакарта. Разговорите бяха фокусирани върху разширяване на сътрудничеството в търговията, дигиталната трансформация, отбраната и образованието.

И двете страни изразиха ангажимент за ускоряване на прилагането на Споразумението за всеобхватно икономическо партньорство (CEPA) между Индонезия и ЕС и определиха България като потенциална врата за индонезийски продукти, навлизащи в Източна Европа.

България сподели актуализации за предстоящото приемане на еврото и присъединяване към ОИСР, докато Индонезия предложи сътрудничество в логистиката, развитието на пристанища и индустриите надолу по веригата, като например преработката на палмово масло. Двете страни обсъдиха и подобряване на туристическата свързаност, дигиталните иновации и съвместни инициативи в областта на отбраната и киберсигурността.

Снимка: Посолство на Индонезия в България

И двете страни се съгласиха да възобновят Съвместната икономическа комисия през 2026 г., което съвпада със 70-годишнината на дипломатическите отношения, и да задълбочат академичния обмен чрез стипендии и сътрудничество в областта на научните изследвания.

В заключение на срещата заместник-министър Павлов обяви намерението на България да се присъедини към Договора за приятелство и сътрудничество между АСЕАН през следващата година, подкрепено от Индонезия.