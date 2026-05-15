Предстоящите епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“– в петък, събота и неделя от 22:00 ч. по bTV, ще разтърсят зрителите с опасни тайни, неочаквани резултати от тестове, болезнени истини, откъснати листа и решения, след които никой няма да остане същият.

Докато някои от героите се опитват да запазят семействата си, други са готови да прекрачат граници, които доскоро са смятали за невъзможни. В болницата напрежението ще расте с всеки изминал ден, а една грешка по време на раждане ще отключи поредица от събития, които ще поставят под съмнение не само професионализма, но и морала на хората в бели престилки.

Разследването около убийството на сервитьорката Силвия също навлиза в нова, опасна фаза. Подозренията се множат, старите връзки излизат наяве, а страхът започва да диктува решенията. Владо усеща, че истината е по-близо от всякога, но и че тя може да се окаже много по-жестока, отколкото е предполагал.

На този фон между Светла и Владо постепенно се заражда неочаквана близост. Двама души, белязани от загуби и самота, ще започнат да намират утеха един в друг. Но дали съдбата няма да ги изправи пред истини, за които никой от двамата не е готов?

Любов, вина, страх, ревност и избори без връщане назад — това очаква зрителите в следващите епизоди на сериала. А точно когато някой е на крачка от истината … изчезва лист от тетрадка, който може да промени всичко.

А за най-нетърпеливите епизодите са налични на VOYO ден преди ефир! Сериалът се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming", утвърдени от британската организация albert (BAFTA).

Какво се случва с акушерката Диана Димова, чуйте от интервюто на Георги Митов с актрисата, която изпълнява ролята в сериала, Жаклин Даскалова:

Повече за Жаклин Даскалова:

Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2021 г. в класа на проф. д-р Ивайло Христов.

През 2021 г. започва да играе и в Народен театър „Иван Вазов“, в чиято трупа влиза през 2022 г. Изпълнява ролите на Драга Филович в „Нова земя“ от Иван Вазов, Миранда в „Бурята“ от Уилям Шекспир, Вена в „Големанов“ от Ст. Л. Костов.

Получава награда „ЗЛАТЕН КУКЕРИКОН“ 2021 за Млада надежда на българския театър, клас проф. д-р Ивайло Христов, за спектакъла „Суматоха“.

Номинация „ИКАР“ 2022 в категория Дебют за ролята на Миранда в „Бурята“ от Уилям Шекспир, реж. Робърт Уилсън, Народен театър „Иван Вазов“.

РОЛИ В ТЕАТЪРА

2015 - Вещицата на Запада в „Магьосникът от Оз“ от Лиман Франк Баум, реж. К. Бандутов, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, Варна;

2017 - Козле във „Вълкът и седемте козлета“ от Братя Грим, реж. Боньо Лунгов, Театър „НАТФИЗ“, София;

2018 - „Клоунизация“, импровизационен спектакъл, реж. М. Каров, Театър „НАТФИЗ“, София;

2019 - Госпожица Янг и ШИН в „Търси се добрият“ от Бертолт Брехт, реж. Ева Данаилова, Пловдив - Европейска столица на културата;

2019 - Ю. Тц. в „Ние, врабчетата“ от Йордан Радичков, реж. Елица Петкова, Младежки театър „Николай Бинев“, София;

2019 - Бързата кафява лисица в „Суматоха“ от Йордан Радичков, реж. Ивайло Христов, Театър „НАТФИЗ“, София;

2020 - Джулия в „Отровата на любовта“ от Ерик - Еманюел Шмит, реж. Мартин Киселов, Театър „НАТФИЗ“, София;

2020 - Вероника в „Пътят към ада“, авторски спектакъл, реж. Ованес Торосян, Театър „НАТФИЗ“, София;

2021 - Драга Филович в „Нова земя“ от Иван Вазов, реж. Бина Харалампиева, Народнен театър „Иван Вазов“, София;

2021 - Миранда в „Бурята“ от Уилям Шекспир, реж. Робърт Уилсън, Народнен театър „Иван Вазов“, София;

2022 - „Въпреки живота - всичко е любов“ по романа „Германия - мръсна приказка“ на Виктор Пасков, реж. Васил Дуев, Драматичен театър „Рачо Стоявов“, Габрово;

2021 - Вена в „Големанов“ от Ст. Л. Костов, реж. Стоян Радев, Народния театър „Иван Вазов“, София.

РОЛИ В КИНОТО

2018 - Моника в „Съспенс“, късометражен филм, реж. В. Манасиева;

2019 - „Рамбо: Последна кръв“, пълнометражен филм, реж. Е. Грънбърг;

2020 - „Страх“, пълнометражен филм, реж. Ивайло Христов, Носител на „Златна роза“, носител на Голямата награда в Талин;

2021 - Силвия в „Откраднат живот“, сериал, реж. Яна Титова

През този сезон на сцената на Народен театър „Иван Вазов“ можете да гледате Жаклин Даскалова в спектаклите „Влюбените“, „Едни момичета“, „Елементарните частици“, „Моби Дик“, „Коварство и любов“, „Идеалният мъж”, „Калигула”, „Бурята”, „Големанов“, „Нова земя“, „Частици жена“, „Нора“ и „Разходка с Гогол“.